Каких машин в Минске осталось на три дня? 12.02.2022, 20:32

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Машины некоторых популярных моделей практически исчезли с дорог Минска.

Многие столичные жители наверняка обращали внимание, что машины определенной модели, которых еще буквально вчера было предостаточно на дорогах Минска, внезапно исчезают из поля зрения, пишет для abw.by Андрей Ахрем.

Их не встретишь на улице и не увидишь во дворах. Куда же они деваются – уезжают в Гатово? Нет, прежде чем попасть под пресс, их ждет еще один этап – эксплуатация в регионах. Сегодня осмотрим, какие ранее популярные модели почти в полном составе покинули территорию столицы. Скоро минчане смогут вспомнить, как они выглядели, только взглянув на фотографии.

Если посмотреть на структуру предложения в базе Автобизнеса, то более половины всех продаваемых автомобилей приходится на Минск. Но если взять машины 10, 15, 20 лет и старше, то количество столичных предложений сокращается до 46, 43 и 40% соответственно. В возрасте 25+ эта доля снижается до 35%, примерно такой же процент приходится на предложения авто возрастом 30 лет и более, находящиеся в Минске.

Казалось бы, немало, но для понимания картины нужно сказать, что среди машин не старше 10 лет, выставленных на продажу, 3/4 вариантов приходится на столицу, а доля минских "пятилеток" и вовсе достигает почти 80%. На других ведущих белорусских ресурсах по продаже б/у автомобилей цифры несколько отличаются, но в целом картина похожая. А вот по конкретным моделям количественные показатели разнятся очень сильно, поэтому для оценки используем данные всех ведущих белорусских ресурсов: Автобизнеса, Onliner, AV и Kufar.

Passat B4 в столице заканчиваются

Начнем с легендарной модели. Лишь 15% всех B3 продается в Минске. Столичная доля B4 в общей массе выставленных на продажу авто этой модели и вовсе около 10%. Что касается более молодых Passat B5, то на Минск приходится 16% предложений модели.

Та же участь постигла Golf третьего и четвертого поколений – сегодня за пределами МКАД их продается существенно больше, чем в столице.

Подавляющее большинство "первых" Sharan также отправилось в регионы, в Минске продается лишь 17% всех авто этой модели. Аналогично обстоят дела и с близкими "родственниками" Seat Alhambra и Ford Galaxy.

Региональный Focus

Раз уж заговорили о Ford, то большинство Mondeo первого и второго поколений сегодня продается за пределами столицы. Mondeo III в продаже немного, на минские предложения приходится чуть более 20%.

25% Focus первого поколения и 35% машин второго поколения выставлено на продажу в Минске. Как минимум про то, как выглядит "первый" Focus, минчане скоро забудут.

Построенный на базе "Фокуса" компактвэн C-Max первого поколения также постепенно исчезает со столичных дорог – 2/3 этих автомобилей выставлено на продажу за пределами Минска.

А и B – в регион, F – в музей

Zafira первого поколения была очень популярна у минчан, но сегодня в столице продается лишь 35% всех Zafira A. Причем добрая треть минских вариантов – предложения от "перекупов", которые до сих пор любят эту машину.

Astra F, которых в столице тоже было достаточно, сегодня является здесь чуть ли не музейным экспонатом. Доля минских машин – 20% "эфок", выставленных на продажу. Постепенно уезжают в регионы и Astra G – чуть более четверти автомобилей этой модели продается в столице.

Массово покинули Минск и Vectra B – 75% предложений приходится на регионы. А вот доля столичных предложений ее "младшей сестры" Vectra C чуть больше – 35%.

До свидания, Laguna

Megane первого поколения уже скоро можно будет записывать в разряд столичной экзотики, тем не менее, если судить по объявлениям, минские предложения авто этой модели составляют 25%. Аналогичная доля и у столичных Megane II, а вот из машин третьего поколения в Минске продается почти 30%

Laguna первого и второго поколений также постепенно пропадают с минских дорог. В регионах их продается почти вчетверо больше, нежели в столице.

Покидают пределы МКАД и некогда популярные здесь Scenic I. Лишь четверть машин этой модели выставлено на продажу в Минске. Что касается французских компактвэнов второго поколения, то 2/3 их общего количества продается за пределами столицы.

Просто Peugeot

Peugeot 406 на столичных дорогах было достаточно много. Но большинство машин этой модели закономерно уехало в регионы – именно там сегодня продается 70% всех 406-х.

Примерно аналогичный расклад и по минивэну с индексом 806. А вот доля столичных 807-х, выставленных на продажу, больше – 40%.

Xsara не жалуют за МКАД

Когда-то дизайн Citroёn С5 казался многим красивым, хотя сегодня он уже не вызывает былого эффекта. Но при этом в Минске продается 35% всех машин модели, размещенных в объявлениях. Видимо, в регионах не очень жалуют автомобили с капризной ввиду возраста подвеской.

Интересно, что четверть всех Xantia до сих пор продают в Минске, причем этих машин в объявлениях даже больше, нежели С5.

Что касается Xsara, то ли минчане не очень спешат избавляться от них, то ли в регионах не хотят их покупать. Хотя машина простая, надежная и крепкая по кузову. На столичные объявления по этой модели приходится около 40%. Почти такая же доля рынка и у минских Xsara Picasso.

"Авоськи" расхватали

Автомобили Audi, похоже, короли регионов. Менее 10 процентов A6 C4 выставлено на продажу в Минске, а доля столичных A6 C5 в объявлениях составляет всего 15%.

17% всех предложений A4 B5 – минские. Почти 80% выставленных на продажу Audi A4 B6 – из-за пределов Минска.

"Авосек" поколения D2 в столице и вовсе осталось на три дня. В продаже – считаное количество машин с долей 7% всех предложений этой модели. А вот A8 D3 в Минске продается ровно треть.

Остатки былого уважения

Постепенно покидают как Минск, так и этот мир в целом BMW E34. Доля столичных предложений модели в объявлениях составляет 14%. E39 пока еще сопротивляются "бобрам" и столбам – 24% "тридцать девятых" продается в Минске.

Седьмая серия в кузове Е38 пользовалась популярностью и изредка уважением на столичных дорогах. Но сегодня минские объявления о продаже авто этой модели составляют лишь пятую часть.

Еще поездят

Некогда любимые столичными дачниками и таксистами 124-е также в большинстве своем отправились за пределы МКАД. Четверть этих машин сегодня продается в Минске, остальные – в регионах.

Интересно, что доля столичных 210-х в продаже еще меньше – около 20%. Хотя общее количество предложений "лупатых" даже больше, чем модели предыдущего поколения. Примерно такое же соотношение и в стане выставленных на продажу Mercedes C-Class W202.

Гнилые, но все еще в продаже

Если опираться на количество объявлений, то в Минске осталось примерно 20% всех Almera первого поколения. А вот на долю столичных машин второго поколения приходится около 42%. 36 – таков процент минских компактвэнов Almera Tino в общей массе объявлений.

Похож на ситуацию с "первой" Almera расклад по Primera первых поколений. Они еще эпизодически встречаются в столице и, как правило, находятся в крайне печальном состоянии по кузову, за редким исключением. На долю минских объявлений о продаже машин этой модели приходится немногим более 20%.

Управляй постаревшей мечтой

Toyota Avensis первого поколения в столице было достаточно много, но сегодня – лишь треть всех машин в продаже. Доля машин второго поколения, если ориентироваться на объявления, в Минске больше – 40%.

А вот старушка Carina E уже давно обосновалась преимущественно в регионах, на которые приходится 75% всех объявлений о продаже авто этой модели.

Зато минчане не торопятся избавляться от 40-х Camry. Соотношение этих машин, продаваемых в столице и за ее пределами, почти равное – 47 и 53%.

Bердикт

Конечно, мы назвали далеко не все модели, которые скоро станут экзотикой на минских дорогах. Автомобилей некоторых марок, например, Alfa Romeo или Lancia, было немного изначально, а по мере старения их становится еще меньше. А ведь встречались и куда более редкие модели, которые сегодня стали эксклюзивом не только в столице, но и за ее пределами.

Доходы большинства людей в регионах не позволяют им покупать новые авто и свежие "проходные" иномарки. Для многих из них 10-летняя машина, до этого эксплуатировавшаяся в Минске, – это и есть новая машина. Поэтому и дальше автомобили, изначально получившие столичную прописку, со временем будут уезжать за МКАД к новым владельцам.

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