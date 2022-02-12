Лукашисты назвали гродненскую гимназию в честь Дзержинского 11 12.02.2022, 20:43

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Дзержинский был основателем и руководителем ВЧК и ГПУ - карательных органов коммунистического режима.

Первым учреждением образования, которому присвоили имя в рамках инициативы переименования школ Гродно, стала гимназия № 6. Сейчас она официально называется гимназия имени Дзержинского, пишет hrodna.life.

Назвать гимназию в честь Феликса Дзержинского в 1983 году хотел директор школы, на базе которой она была основана. Тогда педагоги и ученики и начали собирать материал о деятельности и жизни Дзержинского, рассказала директор гимназии Татьяна Махнач.

Чтобы учреждение образования получило имя в честь какой-то личности, «нужна кропотливая работа», рассказал председатель горисполкома Мечислав Гой. Нужно получить в том числе согласование у родственников человека, чьим именем будет названа школа. Кроме того, в школе должен быть и музей, и уголок памяти этому человеку, подчеркнул он.

В 2018 году в гимназии № 6 торжественно открыли обновленный бюст Дзержинскому и начали готовить музейный стенд. Инициатором выступила директор Татьяна Махнач, которая тогда начала работать в гимназии. Спонсором реставрации стал КГБ.

Феликс Эдмундович Дзержинский (1877−1926) — советский революционный и политический деятель родом из Беларуси, один из идеологов «красного террора» (политика устрашения, арестов и уничтожения врагов революции по принципу их классовой принадлежности). Основатель и руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД — карательных органов коммунистического режима, предшествовавших КГБ. Работал в том числе и над борьбой с детской беспризорностью, и над системой концлагерей в СССР. Получил прозвище «Железный Феликс».

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