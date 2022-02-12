В Беларуси в феврале придет весна 1 12.02.2022, 20:50

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Все о погоде на следующую неделю.

Февраль в этом году выдался теплым: температура воздуха на 7−9 градусов превышает норму. Теплая не по сезону и неустойчивая погода сохранится и на следующей неделе. Об этом рассказал Дмитрий Рябов, пишет zerkalo.io.

В начале недели с юго-запада Европы начнут поступать умеренно-теплые воздушные массы. Ночью минимальная температура воздуха составит 0…-7°C. Днем в понедельник будет 0…+5°C. Во вторник — 0…+4°C, небольшой дождь, мокрый снег прогнозируется по северо-западу, а так без существенных осадков. Большая вероятность тумана, влажность до 90%, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый.

В среду, 16 февраля, мокрый снег в вперемешку с дождем ожидается ночью на большей части территории страны, днем — по востоку. Температура воздуха ночью −2…+3°C, а днем от 0 до +5°C.

Атмосферные фронты от циклона с центром над Скандинавским полуостровом станут отвечать за погоду во второй половине недели. Они будут смещаться с территории Балтийского моря и принесут в Беларусь осадки — дождь и мокрый снег. Ночью и утром местами туманы, видимость до 500 м. До 90% влажность. Ветер западный, умеренный, временами сильный, порывистый. Ночью от -4°C по востоку до +4°C по западу. Днем в четверг от +1°C по северо-востоку до +7°C по западу, в пятницу 0…+4°C.

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