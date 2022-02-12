Белоруса попросили выплатить кредит, который он не брал 4 12.02.2022, 21:15

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Странная история произошла в Гомеле.

Эта история началась еще в 2017 году, но закончилась относительно недавно. Знакомый попросил гомельчанина взять за него кредит, пообещав, что выплачивать будет сам, пишет «Онлайнер».

Мужчина от этого сомнительного предложения отказался, но через какое-то время с ним связались представители «Белинвестбанка» и сообщили, что у него задолженность по выплатам. Выяснилось, что он должен организации 10 тыс. рублей. Белорус заявил, что никаких денег не брал, и дошел до суда.

Документы из банка направили в милицию. Там провели подчерковедческую экспертизу и выяснили, что подпись в договоре чужая. В суде пострадавший белорус попросил признать договор ничтожным. «Белинвестбанк» с этим согласен не был, но закончилось все не в пользу организации.

В суде гомельчанин сумел доказать, что никаких денег не получал, разрешения расписываться за себя никому не давал — судя по всему, за него это сделал тот самый знакомый.

В итоге суд встал на сторону истца. Кредитный договор признали ничтожным, а судебные издержки поделили поровну между банком и тем самым мужчиной (на суд он не явился). Решение суда уже вступило в законную силу — обжаловать его ответчики не стали.

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