Стали известно, что сказал Байден Путину во время телефонного разговора 8 12.02.2022, 21:22

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Белый дом опубликовал пресс-релиз о переговорах.

Президент США Джо Байден и российский правитель Путин завершили в субботу днем телефонный разговор по поводу наращивания войск вокруг Украины, сообщил в субботу представитель Белого дома.

По словам источника, разговор начался в 11:04 по времени Восточного побережья США и продлился чуть более часа, завершившись в 12:06.

В официальном заявлении Белого дома, выпущенном после завершения переговоров, говорится, что «президент Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами решительно отреагируют и возложат на Россию быстрые и серьезные издержки», передает «Голос Америки».

Джо Байден в беседе с Путиным подчеркнул, что возможное вторжение «вызовет массовые страдания людей и ослабит авторитет России». В Белом доме добавили, что Байден «ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям».

Накануне Соединенные Штаты и другие западные страны предупредили, что война в Украине может начаться в любой момент.

Наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы и всплеск военной активности усилили на Западе опасения по поводу возможного вторжения. Россия отрицает наличие таких планов.

Путин попросил провести телефонный разговор между лидерами в понедельник, рассказал агентству «Рейтер» представитель Белого дома, однако Байден выразил желание провести переговоры раньше, поскольку в распоряжении Вашингтона оказались новые разведданные о возможном нападении на Украину.

Перед беседой с Байденом Путин успел пообщаться с французским президентом Эммануэлем Макроном. В ходе разговора, который длился более полутора часов, собеседники обсудили «украинский кризис», сообщили в Кремле, не вдаваясь в подробности.

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