NYT: США активно разоблачают планы Кремля, пытаясь предотвратить вторжение в Украину 1 12.02.2022, 21:40

1,866

Серия разоблачений стала одним из самых мощных раскрытий разведданных США со времен Карибского кризиса.

В США надеются, что обнародование планов президента РФ Путина в отношении Украины разрушит их и позволит отсрочить возможное вторжение, сообщает газета The New York Times (перевод — nv.ua).

В последние недели администрация президента США подробно описывала переброску российских войск к границам Украины, раскрыла план по созданию фейкового видео, которое могло стать предлогом для нового вторжения, и предупредила, что новая атака может привести к тысячам смертей. Разведслужбы по настоянию Белого дома рассекретили данные, которые позже передали Конгрессу, журналистам и обсудили с представителями Пентагона и Госдепартамента.

NYT пишет со ссылкой на нынешних и бывших чиновников, что серия подобных разоблачений «стала одним из самых агрессивных раскрытий разведданных США со времен Карибского кризиса».

«Есть надежда, что раскрытие планов господина Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии, или даже дав господину Путину шанс еще раз обдумать политические, экономические и человеческие потери в случае вторжения», — сказано в материале NYT.

Представители администрации Байдена говорят, что их цель — сделать так, чтобы главе Кремля «было труднее оправдывать вторжение ложью».

Газета сообщает, что во время вторжения РФ в Украину в 2014 году американская разведка запретила администрации президента Барака Обамы делиться информацией, однако администрация Байдена «проанализировала эти ошибки». Обнародование данных разведки поощряют директор ЦРУ Уильям Бернс и директор Национальной разведки Эврил Хейнс.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн отметила, что с 2014 года США много узнали о том, как Россия использует информпространство и как лишить ее этого влияния.

"…Путин использовал дезинформацию во время многих своих военных вмешательств, чтобы породить сомнения в том, что он делает. Такая тактика замедлила реакцию международного сообщества, а Путину позволила легче достичь своих целей", — также пишет NYT, приводя в пример отрицания Россией оккупации Крыма в 2014-м.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».