Как выглядят и сколько стоят недорогие однокомнатные квартиры в Минске, где сразу можно жить 1 12.02.2022, 21:48

Варианты с ремонтом и даже мебелью.

Купить собственную квартиру — одна из целей, которую ставят себе белорусы. Достигнуть ее быстро, увы, получается не у каждого. Даже процесс от покупки недвижимости до заселения занимает порой годы и все из-за ремонта. Realt.by нашел укомплектованные однушки, которые отлично подойдут для комфортной жизни без потери времени и нервотрепки.

Проспект Рокоссовского (Серебрянка)

Квартира находится на проспекте Рокоссовского, 49 — на втором этаже девятиэтажного дома. Общая площадь однушки — 35,1 м², кухня занимает чуть больше 7 метров.

В квартире выполнен свежий основательный ремонт, полностью заменена электрика и сантехника. Кухня оборудована современной встроенной мебелью: фасады сделаны из крашенного МДФ с фрезерованными ручками, столешница — Egger. Есть светодиодная подсветка рабочей зоны и бытовая техника: строенный холодильник LG, посудомоечная машина Bosch, духовой шкаф Gorenje, варочная поверхность Korting, вытяжка Akpo.

В прихожей и комнате два современных встроенных шкафа. Остается в квартире письменный стол и комод под телевизор.

Санузел — раздельный. Есть застекленная лоджия.

В доме располагаются салон красоты и тренажерный зал. Рядом находятся два детских сада и школы. Рядом есть магазины «Соседи», «Мила», «Полесье», чуть дальше — гипермаркет «ГИППО».

Однушка стоит 52 900 долларов.

Улица Аладовых (Домбровка)

В панельном доме 2019 года постройки продается однокомнатная квартира общей площадью 32,6 м², где на кухню отведено 9 квадратных метров. Однушка находится на последнем, 10 этаже.

В квартире также есть балкон в 2,8 м² и совмещенный санузел. Ее продают с пометкой «срочно» и оставляют мебель.

В доме есть колясочная, где можно хранить детские санки или велосипед.

Рядом есть детский сад и продуктовый магазин "Виталюр".

Стоимость квартиры — 53 900 долларов.

Улица Колесникова (Каменная Горка)

Однокомнатная квартира занимает 45,1 м², кухня — 9,2 м². Девятнадцатиэтажный дом бы построен в 2014 году.

В квартире сделан качественный ремонт. На полу лежит ламинат и плитка. Имеется три встроенных вместительных шкафа-купе. В комнате есть кондиционер. Установлена пятиступенчатая система очистки воды с минерализатором. Продажа квартиры вместе с мебелью и техникой согласовываются лично.

В однушке также есть лоджия и раздельный санузел.

Рядом с домом находится парк имени Уго Чавеса. В трех остановках располагается станция метро «Каменная Горка».

В микрорайоне есть все для комфортного проживания: два больших торговых центра — «Бонус» и «Караван». Возле дома современная школа с бассейном и детский сад, а также поликлиника. До остановки общественного транспорта 3−5 минут пешком.

Квартиру продают за 62 200 долларов.

Игуменский тракт (Лошица)

Продается квартира на втором этаже девятиэтажки 2002 года. Общая площадь - 39,3 м², на кухню приходится почти 9 квадратных метров. Она просторная и позволяет оборудовать комфортную обеденную зону. В квартире был сделан свежий ремонт на кухне, в ванной комнате и туалете. Дополнительный комфорт обеспечивает раздельный санузел и остекленная лоджия. В подарок будущим хозяевам достанутся еще холодильник, вытяжка, система фильтрации воды, стиральная машина, бойлер, обеденный стол со стульями и 2 встроенных шкафа-купе.

Рядом находятся детские сады, школы, множество магазинов и кафе, есть спортивные центры, медучреждения и банки. В нескольких минутах ходьбы – сквер Вилковщина и сад Гашкевича. В шаговой доступности остановки общественного транспорта с множеством маршрутов, которые позволяют легко доехать до любой точки города.

Стоимость квартиры — 53 тысячи долларов.

Улица Брилевская («Минск Мир»)

Квартира расположена в жилом комплексе «Минск-Мир» на 20 этаже 25-этажного дома. Общая площадь однушки — 29 м². Здесь есть застекленная лоджия и вместительная гардеробная. Объект выставляется на продажу с мебелью и бытовой техникой: духовым шкафом, варочной панелью, посудомойкой, вытяжкой, холодильником и телевизором.

Санузел в однушке совмещенный.

Стоимость квартиры - 56 900 долларов.

Улица Налибокская (Каменная Горка)

Квартира-студия находится на 22 этаже. Ее площадь - 40,3 м². Под кухню отведено 9,3 м². Она готова к проживанию: выполнен качественный ремонт и есть все необходимое для заселения. Правда, какая мебель и техника остаются в квартире, нужно уточнять у продавца. Санузел - совмещенный.

Рядом есть несколько детских садов и школы. В шаговой доступности большие продуктовые магазины. Станция метро "Каменная Горка" находится в нескольких остановках.

Стоимость квартиры — 57 тысяч долларов.

Проспект Рокоссовского (Серебрянка)

Квартира находится в доме 1973 года постройки. Общая площадь квартиры — 33,5 м².

Владельцы с помощью секции разделили комнату на зоны: спальни, рабочего места и зоны отдыха с телевизором. Мебель можно оставить по договоренности с продавцами, а вот кухня с техникой уже входит в стоимость.

Напротив дома есть небольшая зеленая зона. В соседнем дворе располагаются два детских садика. Рядом находятся продуктовые магазины.

Стоимость квартиры — 56 тысяч долларов.

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