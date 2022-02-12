Философ Владимир Мацкевич голодает в СИЗО девятый день 3 12.02.2022, 22:15

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Он намерен отказаться и от воды, если не выполнят его требования.

Философ, методолог, политзаключенный Владимир Мацкевич, который находится в СИЗО в Минске, 9-ый день держит голодовку. Он обещает отказаться и от воды, если не выполнят его требования — изменить меру пресечения, завершить следствие и назначить дату суда. О 65-летнем политзаключенном пишут крупные мировые СМИ, сообщает zerkalo.io.

Владимир Мацкевич — основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, основатель программы создания современного университета «Летучий университет», первый глава Рады Международного консорциума «ЕвроБеларусь». Мацкевич был среди инициаторов общественной кампании «Свежий ветер», в 2019 году она выступала против углубления интеграции Беларуси и России.

В чем обвиняют Мацкевича и почему он объявил голодовку

Владимир Мацкевич голодает с 4 февраля. Его главные требования — изменение меры пресечения на подписку о невыезде, завершение следственных действий и назначение даты судебного разбирательства. Если через десять дней они не будут выполнены, философ намерен перейти к сухой голодовке, то есть отказаться еще и от воды. Мацкевич считает, что выдвинутое против него обвинение не имеют под собой никаких фактических оснований.

Мацкевича обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК). Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Задержали Мацкевича 4 августа прошлого года.

11 февраля адвокат посетил Владимира Мацкевича в СИЗО и передал его слова насчет голодовки: «Самочувствие? Нарастающая слабость, остальное — нормально. Понедельник — критический день: в понедельник я еще буду пить воду, в понедельник еще что-то могу решить. Во вторник перехожу к сухой голодовке».

Тем временем поддержку Мацкевича выступили известный российский литератор Дмитрий Быков. Родные и коллеги философа запустили петицию в его поддержку, она адресована СК и Генпрокуратуре. Про ситуацию с Мацкевичем и его голодовку пишут крупные СМИ, к примеру, BBC и RFI.

Сухая голодовка — сознательный отказ от принятия любой пищи и жидкости, включая воду. Длительный (более 1−2 суток) отказ от приема пищи и воды негативно отражается на здоровье человека. Потеря воды, вызывающая резкое снижение массы тела и сбой метаболических процессов, опасна для жизни. Во время сухой голодовки уже на третьи сутки в организме человека начинаются необратимые процессы.

Лишение воды исходно здорового человека приводит к смерти через 7−10 дней, а в жарких сухих условиях — через 3−5 дней.

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