Россия заметила на Курилах подлодку США и подняла истерику

Россия заметила на Курилах подлодку США и подняла истерику5
- 12.02.2022, 22:22
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В районе Курильских островов российский флот проводит учения.
На фоне обострения кризиса из-за угрозы вторжений войск РФ в Украину российские военные заявили об «обнаружении американской подводной лодки в районе Курильских островов». В данном районе российский флот проводит учения, пишет «Апостроф».
Подлодка США якобы вошла в территориальные воды РФ, россияне потребовали от нее всплыть, но их проигнорировали. В итоге подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.
В связи с инцидентом Россия передала ноту протеста американскому военному атташе с требованием исключить подобные ситуации в будущем. Россияне обвинили американцев в «нарушении норм международного права». По их мнению, действия ВМС США создали «угрозу национальной безопасности РФ».
Кроме этого, российские военные пригрозили «предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности».