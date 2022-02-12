Россия заметила на Курилах подлодку США и подняла истерику 5 12.02.2022, 22:22

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В районе Курильских островов российский флот проводит учения.

На фоне обострения кризиса из-за угрозы вторжений войск РФ в Украину российские военные заявили об «обнаружении американской подводной лодки в районе Курильских островов». В данном районе российский флот проводит учения, пишет «Апостроф».

Подлодка США якобы вошла в территориальные воды РФ, россияне потребовали от нее всплыть, но их проигнорировали. В итоге подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.

В связи с инцидентом Россия передала ноту протеста американскому военному атташе с требованием исключить подобные ситуации в будущем. Россияне обвинили американцев в «нарушении норм международного права». По их мнению, действия ВМС США создали «угрозу национальной безопасности РФ».

Кроме этого, российские военные пригрозили «предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности».

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