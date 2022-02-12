закрыть
13 февраля 2022, воскресенье, 1:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия заметила на Курилах подлодку США и подняла истерику

5
  • 12.02.2022, 22:22
  • 6,382
Россия заметила на Курилах подлодку США и подняла истерику

В районе Курильских островов российский флот проводит учения.

На фоне обострения кризиса из-за угрозы вторжений войск РФ в Украину российские военные заявили об «обнаружении американской подводной лодки в районе Курильских островов». В данном районе российский флот проводит учения, пишет «Апостроф».

Подлодка США якобы вошла в территориальные воды РФ, россияне потребовали от нее всплыть, но их проигнорировали. В итоге подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ.

В связи с инцидентом Россия передала ноту протеста американскому военному атташе с требованием исключить подобные ситуации в будущем. Россияне обвинили американцев в «нарушении норм международного права». По их мнению, действия ВМС США создали «угрозу национальной безопасности РФ».

Кроме этого, российские военные пригрозили «предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип