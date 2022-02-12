Масштабное ДТП с участием скорой произошло в центре Минска 12.02.2022, 22:49

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Столкнулись четыре авто, пострадала пассажирка.

На проспекте Независимости в Минске столкнулись четыре автомобиля. Как сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу столичной ГАИ, в медучреждение доставлена пассажирка одного из авто.

По предварительной информации, ДТП произошло в субботу около 20.37. 59-летний водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь по третьей полосе в направлении ул. Свердлова в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем Ford. Последний от удара столкнулся с остановившимся Mitsubishi Lancer, а тот въехал в Mitsubishi Carisma.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а 27-летняя пассажир Ford доставлена в медучреждение для обследования.

На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. По факту произошедшего проводится проверка.

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