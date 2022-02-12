«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира 12.02.2022, 22:57

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Лондонский футбольный клуб одолел «Палмейрас» в финале.

Лондонский "Челси" благодаря голу Кая Хаверца с пенальти в дополнительное время обыграл бразильский "Палмейрас" в финале чемпионата мира среди клубов. Еще один гол у "синих" на счету Ромело Лукаку, пишет pressball.by.

Бельгиец забил за клуб из столицы Англии 10 голов во всех соревнованиях. У "Палмейраса" с пенальти отличился Вейга Кавальканте. Это первая победа "Челси" в данном турнире

Челси — Палмейрас — 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Лукаку (54). 1:1 — Вейга Кавальканте (64,пен.). 2:1 — Хаверц (117)

Предупреждения: Весли (105), Луан (115), Атуэста (116), Хавертц (118).

Удаление: Луан (120).

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