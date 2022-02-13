Украина и Турция обсудили морскую блокаду РФ 1 13.02.2022, 8:34

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Главы МИД двух стран провели переговоры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, в частности, в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

"Содержательный разговор с Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения", - написал он.

Министр добавил, что также во время разговора речь зашла о развитии военно-технического сотрудничества Украины и Турции.

Ранее сообщалось, что Россия отменила блокирование Азовского моря, где собиралась якобы проводить военные учения. Однако РФ по-прежнему планирует блокировать Черное море.

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