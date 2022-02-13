Лукашенко попал в зависимость от олигарха-недоброжелателя 2 13.02.2022, 8:45

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Стало известно, почему синепалый все время жалуется Путину.

Правитель Беларуси ополчился против уроженца Минска и одного из богатейших людей России Дмитрия Мазепина, пишет «Салідарнасць». Почему и для чего?

Лукашенко жалуется Кремлю

В недавнем интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Александр Лукашенко заявил, что подготовил для Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.

– Более того, они у президента России, явного вот моего родного человека, на приеме бывают, – возмутился правитель Беларуси.

С учетом контекста, этот камень запущен явно в огород владельца компании «Уралхим», которая владеет «Уралкалием», Дмитрия Мазепина. За несколько недель до интервью Соловьеву тот как раз встречался с президентом России.

Фото: kremkin.ru

Стоит также вспомнить, что белорусская госпропаганда открыто атаковала Мазепина летом прошлого года. Тогда в интервью ОНТ Роман Протасевич заявил, что известный телеграм-канал, где он раньше работал, частично финансировался одной из российских компаний. Ее название Протасевич вспомнить не смог, но сказал, что оно «было связано с Уралом и горной добычей».

– Я решил поискать в интернете. И точно помню, что пришел к выводу, что владелец этой компании достаточно известный российский олигарх. Этот человек – прямой конкурент другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Эти люди работают в одной сфере и являются конкурентами, – заявил Протасевич.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов заявил:

– Во-первых, Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он (Протасевич) или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть.

Сам российский олигарх выступил с опровержением на телеканале НТВ. «Но ни я, ни мои компании никогда не финансировали этот телеграм-канал», – сказал Мазепин.

Почему Лукашенко ополчился против Мазепина

Дмитрий Мазепин родился в 1968 году в Минске, здесь до сих пор живет его мама. После окончания службы в Афганистане, в 1988 году, он осел в Москве и является гражданином России. По версии Forbes, теперь его состояние оценивается в 800 миллионов долларов.

Что интересно, Лукашенко и Мазепин неплохо знакомы. Они лично встречались как минимум два раза. В 2014 году после громкого развода «Беларуськалия» и «Уралкалия» (Мазепин приехал в Минск в статусе нового совладельца компании) и в 2017 году. Судя по всему, дважды переговоры прошли безрезультатно – Беларусь и Россия продолжили торговать калием отдельно.

Но ополчился Лукашенко против Мазепина уже позже. В августе 2020 года уроженец Минска предложил создать Комитет спасения Беларуси, а Лукашенко – сесть за стол переговоров.

– От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена, — говорилось в обращении Российско-белорусского делового совета от 13 августа (Мазепин является его председателем).

И далее:

– Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных.

В ноябре 2020 года Мазепин заявил, что Российско-белорусский деловой совет может финансово помочь белорусским студентам, отчисленным из-за акций протеста.

– Мы видим, что огромное количество студентов были отчислены в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться, — сказал Мазепин.

По нынешним меркам белорусского режима это как раз и тянет на «финансирование белорусской оппозиции», о чем Лукашенко пообещал рассказать Путину.

В очередной раз Мазепин продемонстрировал свое отношение к режиму Лукашенко в июне 2021 года, когда выступил с опровержением своей причастности к финансированию известного телеграм-канала.

Бизнесмен не удержался и подколол Минск, сказав, что хорошо понимает «авторов данной политической мелодрамы», которые хотели бы показать западный план захвата Беларуси и одновременно в очередной раз показать российский след. Мазепин отметил, те же люди «уже говорили про «вагнеровцев», «Мика и Ника».

Как белорусские власти теперь зависят от Мазепина

Лукашенко и раньше не скрывал, что видит в «Уралкалии» опасного конкурента «Беларуськалия». В сентябре 2020 года он заявил:

– Как только прошла информация, что «Беларуськалий» якобы забастовал, Мазепин, «Уралкалий» мгновенно перезаключил договоры и начал поставлять на рынки калийные удобрения.

Теперь же из-за санкции против «Беларуськалия» белорусские власти оказались в труднейшей ситуации. После отказа Литвы перевозить калий через свою территорию, Минск срочно ищет альтернативные пути через Россию.

Загвоздка в том, что логистическая инфраструктура там и так загружена – под нужды того же «Уралкалия». Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал «Филину»:

— Прозвучали заявления о том, что теоретически возможность перевалки калия есть, но нет свободных мощностей, так как они задействованы для перевалки удобрений «Уралкалия». Тут же появились идеи построить там новый терминал, но это инвестиции в миллиарды долларов и сроки строительства, наверное, не один год. Если, конечно, это будет кому-то интересно.

Фото: «Коммерсантъ»

В том же интервью Соловьеву Лукашенко сказал, что Беларусь через год может начать перевалку калийных удобрений на портовом терминале в России, построенном при участии отечественного капитала.

Правда, новый посол России в Беларуси Борис Грызлов после этого сообщил, что Ленинградская область будет готова забрать белорусские грузы из Клайпеды уже в ближайшее время.

Однако не сообщается, какой будет цена решения этого вопроса, и какую выгоду от этого может получить «Уралкалий»: вряд ли российские власти собираются жертвовать его интересами.

Таким образом Лукашенко оказался в зависимости от бизнесмена-недоброжелателя: от действий Мазепина, от того, захочет ли он «потесниться», теперь в немалой степени зависит, что будет с экспортом «Беларуськалия».

Возможно, поэтому правитель Беларуси продолжает атаковать олигарха с обвинениями в причастности к протестам, надеясь с помощью «родного человека» Путина сделать того посговорчивее. Если Мазепин заговорит об экономических интересах «Уралкалия», в Минске в этом увидят не иначе как новый политический заговор бизнесмена.

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