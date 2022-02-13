Покаянные видео белорусских спортсменов на Олимпиаде стали поводом для шуток 1 13.02.2022, 8:59

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В Сети появились мемы и коллажи.

Национальный олимпийский комитет публикует в своем телеграм-канале много видео с участием белорусских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Один из жанров — короткие интервью после соревнований. Спортсмены чаще всего говорят о том, что недовольны результатом, и пробуют объяснить свои неудачи. Многим эти ролики напомнили «покаянные» видео, которые силовики записывают с задержанными, пишет zerkalo.io.

Ажиотаж вокруг роликов с белорусскими спортсменами в Пекине начался с сюжета, где фристайлист Максим Густик на фоне красно-зеленого флага рассказал о неудачном выступлении лыжных акробатов. В командном миксте, напомним, белорусы заняли шестое место из шести. Видео получилось грустным, да и название ему авторы канала дали, скажем так, своеобразное: «Белорусский фристайлист Максим Густик: выступил плохо!».

— Выступил не так, как хотелось. Можно сказать, плохо вступил, — сказал спортсмен. — Допустил ошибку [в момент исполнения] третьего сальто и [при приземлении] коснулся руками. Это повлияло на оценку. Соперники — сильные ребята. Если бы все сложилась хорошо, то могли бы побороться за медали.

Похожая ситуация возникла и с лыжником Егором Шпунтовым, который в гонке на 15 километров классическим стилем финишировал на 68-м месте среди 97 участников.

— Себя оцениваю не очень. Я приехал бежать спринт и пробежал, не сказать, чтобы в свою силу, — поделился ощущениями Егор Шпунтов. — Не знаю, с чем это связано. Может быть с акклиматизацией. Скорее всего. Гонка выпала в те дни, когда нет [хорошего] состояния, но сегодня я бежал 15 километров, не совсем мой профиль. Я все-таки спринтер, но пробежал в свою силу.

Третье видео из этой же олимпийской локации сотрудники НОКа записали с фристайлистом Станиславом Гладченко (у него тоже шестое место из шести в командном миксте). Спортсмен порассуждал о причинах результата: «наверное, мужская часть не совладала с эмоциями», «не получилось немного», «надо было поменять прыжок».

В соцсетях эти видео спортсменов в шутку уже успели прозвать «покаянными». Сходства с роликами белорусских силовиков и правда есть: любительская съемка, красно-зеленый флаг на фоне, хмурый человек в кадре и сбивчивая речь.

Юмористический телеграм-канал «Чай з малінавым варэннем» в шутку изобразил Егора Шпунтова на фоне двери одного из кабинетов ГУБОПиК — эта дверь часто видна на «покаянных» видео, записанных ведомством.

Еще одна ироничная переделка: к видео с фристайлистом Максимом Густиком добавили синюю полосу, которая часто сопровождает сюжеты МВД.

Хотя на роликах никто прямо не извиняется, многие восприняли их как попытку оправдать неудачи.

«Александр Лукашенко явно берет уроки у Рамзана Кадырова», — написал о видео с грустными спортсменами российский журналист Алексей Пивоваров.

Важно сказать, что видео с «раскаяниями» задержанных в Беларуси, которые силовики публикуют через подконтрольные и анонимные телеграм-каналы, — гораздо более страшная и травмирующая практика.

По сообщениям участников таких видео, отказаться от их записи нельзя, сниматься приходится из-за страха уголовного наказания и применения физической силы, иногда у героев видны следы побоев. Некоторых участников покаянных видео вынуждают назвать размер зарплаты, признаться в «преступлениях». Психологи называют это способом сломить человека, последствием может стать серьезная психологическая травма. Некоторые из этих записей правозащитники относят к пыткам.

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