Названы два симптома «Омикрона», которые проявляются до положительного теста 13.02.2022, 9:05

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Их легко принять за повседневные недомогания.

Какие симптомы могут говорить о том, что, сдав ПЦР-тест, вы получите положительный результат? Сегодня, в условиях распространения Омикрон-штамма врачи называют такими предвестниками диагноза два состояния, которые могут создавать у многих людей обманчивое ощущение рутинной усталости, реакции на погоду или следствия недосыпа, пишет MedikForum.ru.

Усталость. Исследовательские данные говорят, что усталость как маркер заражения наблюдается в более 60% случаев коронавирусной инфекции, – об этом сообщил в интервью эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Сачин Награни.

«Пациенты определяют ее как крайнюю усталость, возникающая в результате умственного или физического перенапряжения».

Врач рекомендует проходить тест на коронавирус при появлении любой «необычно ощущаемой усталости» или разбитости, из-за которых становится трудно заниматься будничными делами.

Головокружение. Ощущение потери баланса тела, дурноты, головокружения, напоминающее неприятные состояния, вызываемые перепадами давления или уровня сахара в крови, тоже могут указывать на заражение Омикроном.

Врач отмечает, что некоторые типы вирусных инфекций могут вызывать головокружение после воздействия на внутреннее ухо и находящиеся там нервы. Подобный эффект способен вызывать и коронавирус. Человек при этом будет испытывать ухудшение самочувствия, напоминающее неблагоприятное состояние нарушенного вестибулярного аппарата или метеозависимость.

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