Генерал-майор ФСБ: Война с Украиной не нужна, стратегия Путина ошибочна 1 13.02.2022, 9:15

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Бывший заместитель руководителя администрации президента РФ поддержал Леонида Ивашова.

Ситуация вокруг Украины продолжает держать в напряжении весь мир. Начнется ли война между Россией и Украиной (или, как говорят, фактически между РФ и Западом) - это вопрос, который международные эксперты обсуждают на всех площадках. На днях известный советский и российский военачальник, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генерал-полковник Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной, обвинив руководство Российской Федерации в провоцировании «напряженности на грани войны». Кроме того, от имени офицеров России генерал потребовал, чтобы российский лидер отказался от этой политики и ушел в отставку.

Российский политик, бывший заместитель руководителя администрации президента РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Евгений Савостьянов поддержал Леонида Ивашова, выступившего против войны России с Украиной. В беседе с media.az Евгений Савостьянов подтвердил свою позицию.

- Насколько, на ваш взгляд, высока вероятность широкомасштабной войны между Россией и Украиной?

- Я оцениваю вероятность в 15%. В сфере рациональных решений война никому не нужна, она не приведет ни к чему хорошему. Но для иррациональных решений как раз и остается 15%.

- 15% - это даже не 50%, но вы поддержали обращение Леонида Ивашова…

- Конечно, надо предотвращать иррациональные решения. Многие люди, с которыми мы порой категорически расходимся, сейчас согласны с тем, что война не нужна. Надо сконцентрироваться на внутреннем развитии, а не на имперских захватах и войнах.

- Недавно Россия выдвинула «ультиматум» (так называют эксперты российские требования по безопасности, предъявленные Североатлантическому альянсу). Был получен ответ, который можно обозначить одним словом – «нет». И в этой ситуации именно Украина, как считают все аналитики, становится полем для выяснения отношений РФ и Запада. Почему?

- Есть известная формула, которая родилась более 30 лет назад. Распадется ли союз (СССР - ред.) - зависит от России, восстановится ли союз - зависит от Украины. Роль Украины в возможности реконструкции крупного государства с продвижением на запад, очень велика.

Подход к Украине сейчас содержит две составляющие. Первая - забрать ее себе, хотя непонятно для чего, уж больно дорого она обходится. Единственный смысл - не допустить передвижения ударных вооружений к границам России. Вторая - давайте сосредоточимся на том, чтобы не продвигались ударные вооружения.

Если представить вхождение Украины в НАТО, то при нынешних испорченных отношениях это будет большой военно-стратегической проблемой. Сейчас идет тактическое маневрирование в рамках, как минимум невыигрышной стратегии. Выбранная (Россией - ред.) несколько лет назад стратегия противостояния Западу сама по себе ошибочна.

- А какие еще «горячие точки» есть, где могут схлестнуться Россия и Запад? Южный Кавказ?

- Начну с того, что гораздо важнее рассмотреть дуэт Китай - Россия, а в качестве второй зоны противостояния можно назвать Тайваньский пролив. Отдельно стоит упомянуть влияние Китая на развитие ситуации вокруг Украины. С одной стороны, КНР не заинтересована в конфликте, поскольку Европа является экономическим партнером Китайской Народной Республики. С другой стороны, Китаю выгодно, чтобы постоянная напряженность в этом регионе отвлекала силы Соединенных Штатов. Так что важнее всего эти два фронта - западный, вдоль украинской границы и восточный - у Тайваньского пролива.

Что касается Южного Кавказа, то там происходят любопытные вещи. На мой взгляд премьер-министр Армении Никол Пашинян, освободившись от влияния, давления тех, которого можно назвать «карабахским кланом», потихоньку ведет дело к нормализации отношений в регионе. Это открывает путь к совместному процветанию и развитию. Обозначилась перспектива к деконфликтизации. Ваш регион - это горловина, через которую могут пойти большие транспортные потоки, надо только «раскупорить» коридоры. Предстоит решить амбициозную задачу по созданию мощной транспортной артерии «Азия-Европа» с возможным замыканием на китайский проект «Шелкового пути» («Один пояс, один путь» - ред.).

И я так думаю, сейчас (мировым центрам силы - ред.) не до Кавказа и особо раскачивать ситуацию у вас никто не будет.

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