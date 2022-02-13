Белорус Майкл Соул не будет представлять Украину на «Евровидении» 13.02.2022, 9:20

Кто победил в национальном украинском отборе на участие в конкурсе?

Беларус Майкл Соул не будет представлять Украину на «Евровидении».

Победу в национальном отборе на «Евровидение» одержала Alina Pash. Певица поедет представлять свою страну в итальянский Турин.

А вот так выглядел номер белоруса:

Беларусь в этом году снова не будет участвовать в конкурсе. Причина в том, что «Белтелерадиокомпанию» исключили из Европейского вещательного союза за номер группы «Галасы Зместа». В песне высмеивались участники протестов в Беларуси. Организаторы посчитали номер политическим и отстранили Беларусь от участия в конкурсе.

«Евровидение» пройдет в мае. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14.

Италия принимает конкурс в третий раз (в 1965-м году он проходил в Неаполе, а в 1991-м — в Риме).

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