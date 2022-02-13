В Йемене похитили пятерых сотрудников ООН
- 13.02.2022, 9:32
Похитители выдвинули свои требования.
Неизвестные боевики похитили на юге Йемена пятерых сотрудников Организации объединенных наций (ООН).
Об этом сообщает Associated Press.
Работников ООН захватили в провинции Абьян. Среди похищенных сотрудников ООН четверо йеменцев и один иностранец.
«Мы в курсе этого дела, но по понятным причинам комментировать не будем», — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.
Власти Йемена сообщили, что похитители требовали выкуп и освобождения нескольких террористов, которых удерживает правительство.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран.
С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.