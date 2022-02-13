Массовая авария в центре Минска: «скорая» столкнулась с четырьмя авто
- 13.02.2022, 9:39
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В ГАИ рассказали подробности.
Массовая авария произошла вчера вечером на проспекте Независимости в Минске. Фото с места событий опубликовало агентство «Минск-Новости».
Позже в ГАИ рассказали подробности произошедшего. Авария произошла примерно в половину девятого. Водитель скорой помощи из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Ford, который врезался в Mitsubishi Lancer, а он, в свою очередь, — в Mitsubishi Carisma. 27-летняя пассажир Ford доставлена в больницу для обследования.