Массовая авария в центре Минска: «скорая» столкнулась с четырьмя авто 13.02.2022, 9:39

1,526

В ГАИ рассказали подробности.

Массовая авария произошла вчера вечером на проспекте Независимости в Минске. Фото с места событий опубликовало агентство «Минск-Новости».

Позже в ГАИ рассказали подробности произошедшего. Авария произошла примерно в половину девятого. Водитель скорой помощи из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Ford, который врезался в Mitsubishi Lancer, а он, в свою очередь, — в Mitsubishi Carisma. 27-летняя пассажир Ford доставлена в больницу для обследования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».