В Эгейском море найден подводный город, покинутый две тысячи лет назад 13.02.2022, 9:53

Турецкий инженер совершенно случайно наткнулся под водой на круглые колонны.

39-летний турецкий инженер Денем Орхун, работающий в музыкальной компании в США, случайно обнаружил под водой остатки гавани античного города, пишет cursorinfo.co.il.

Сообщается, что турецкий инженер случайно обнаружил руины подводного города, который был покинут около двух тысяч лет назад.

Находка была обнаружена случайно, во время занятия дайвингом у побережья Эгейского моря, неподалеку от города Дикили в Турции.

Инженер совершенно случайно наткнулся под водой на круглые колонны, что вызвало его любопытство.

Позже археологи, работающие на раскопках древнего Пергама, идентифицировали находку дайвера-любителя как остатки гавани Атарнея – города, основанного в IV веке до н. е. выходцами с греческого острова Хиос.

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