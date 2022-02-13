«Денис очень упертый и хотел справедливости»: как отец и сын с карабином «Сайга» дали отпор силовикам 13.02.2022, 10:00

Рассказ родственников Дениса и Владимира Якубовичей.

В телеграм-каналах появилось видео с инцидентом в поселке Красная Слобода. На кадрах видно, что двое мужчин — 38-летний Денис Якубович и его отец — Владимир, громко спорят с двумя неизвестными, требуют у них показать удостоверения, затем начинается потасовка. Ранее в МВД сообщили, что за нападение на сотрудников милиции были задержаны отец и сын: мужчина устроил стрельбу, когда милиционеры приехали задерживать его сына, якобы находящегося в розыске. Родственники задержанных рассказали zerkalo.io о семье Якубович и о том, что случилось во дворе дома в Красной Слободе 3 февраля.

По информации близких родственников семьи, Дениса ранее задерживали, потом он лежал в РНПЦ психического здоровья в Минске, позже его и вовсе отпустили. Но дело не связано с его фирмой и предпринимательской деятельностью.

— Насколько нам известно, ранее проводилась проверка по статье 317 УК Беларуси — якобы, Денис ездил без прав и его несколько раз в течение года останавливали. Но точно сказать, что там было, мы не можем. Рядом не находились. Но знаем, что не было составлено ни одного протокола. Месяца два назад его задержали на 72 часа — c 10 по13 декабря, он находился в ИВС. Потом 15 дней — в «Новинках». Дениса в итоге отпустили. Никаких бумаг ему не было предоставлено по поводу его задержания. Он писал обращения, с требованием, чтобы ему выдали документы, которые будут оформлены надлежащим образом о том, что проводилась судебно-психиатрическая экспертиза в отношение него, а также в милицию, что там также выдали документ о том, что он находился или не находился трое суток в ИВС. После того, как его отпустили, Денису сказали прийти в милицию. Он был согласен, но только после того, когда придет повестка. Также он писал письма в различные инстанции: в МВД, Генеральную прокуратуру и в Администрацию президента с жалобами на действия сотрудника Минского РОСК. Денис очень упертый и хотел справедливости. На видео он читает один из ответов, что его заявление рассмотрят, — говорят родственники. Они отмечают до 3 февраля семья ни от кого пряталась, «вела совершенно открытый образ жизни».

— Они спокойно жили, ездили на машине по центральным дорогам, оставляли ее на стоянках и парковках. А о том, что Денис находится в розыске, никто не знал. Да, в розыск его подали, когда он после инцидента во дворе, уехал оттуда. Задержали его на следующий день, — говорят родственники.

По их словам, все произошло вечером 3 февраля. Денис, его отец, а также другие члены семьи находились на кухне, когда услышали какие-то звуки со стороны входа.

— Двери были закрыты. Первой странные звуки услышала 9-летняя дочь, она пошла посмотреть, что происходит, а в этот момент в дом ворвались люди, она прибежала обратно, сильно кричала. Никто никаких документов им не показывал. Внутри началась потасовка, потом все выбежали во двор. По видео видно, что и Денис, и Владимир находятся в шоковом состоянии. Они просят показать документы и сначала не понимают, что происходит. Все, конечно, сильно испугались. Дениса еще дома приехавшие люди, как нам известно, начали избивать, — рассказывают близкие семьи. — В милиции заявили, что мужчину, то есть отца Дениса, разоружили, но у Владимира, и это тоже видно на кадрах видео, ружье никто не забирал.

Сейчас и отец, и сын, находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье 364 УК Беларуси «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

Ранее в МВД сообщали, что 38-летний мужчина, находящийся в республиканском розыске как обвиняемый по уголовному делу, приехал в Красную Слободу навестить отца. Оперативники узнали об этом и решили его задержать. Когда милиционеры приехали, 65-летний отец мужчины вышел на них с карабином «Сайга», ударил одного прикладом и три раза выстрелил. Милиционеры его обезоружили.

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