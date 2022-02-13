Путин из-за Украины получил удар, от которого не скоро оправится 28 13.02.2022, 10:14

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Отличная новость, давно такой не было.

Произошло событие, которое всех сильно порадовало. С резким заявлением против войны с Украиной, против нагнетания напряженности в отношениях с Западом, с требованием отставки президента РФ Владимира Путина выступили уже не интеллигенты, а военные. Так называемое "Всероссийское офицерское собрание" и его председатель - очень знаменитый человек, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Что это значит, в эфире украинского телеканала "Прямой" рассказал известный российский политик, оппозиционер Леонид Гозман.

"То, что среди профессиональных военных есть масса умных людей, которые гибельность нынешней политики, не новость. Я сам таких знаю. Но генерал Ивашов - не просто отставник. Он последовательный и заметный националист. Он сторонник восстановления СССР, коммунизма. Это человек, разделяющий массу диких предрассудков о современном мире.

Предрассудков, которые были бы смешными, если бы не были столь опасными. Это человек, последовательно боровшийся с демократией, с либерализмом, со свободами в нашей стране.

И этот человек не просто против войны с Украиной, он говорит о гибельности всей современной политики России: и внутренней, и внешней. Он говорит, что Путин должен быть предан суду как военные преступники Второй мировой. Он требует его немедленной отставки. Заодно он проходится по пропагандистам: пусть, говорит, они сами, их дети и дети всего начальства с автоматами в первых рядах пойдут.

Не надо быть военным экспертом или офицером с большим опытом, чтобы понимать, что война с Украиной - это катастрофа для России. Генерал Ивашов это точно понимал не хуже меня.

Почему он молчал все это время? Почему выступил только сейчас? Молчал потому, что в главном Ивашов согласен с Путиным: надо восстанавливать СССР, Украина никакая не страна, а мятежная территория.

Думаю, ему ваша ориентация на Европу сильно не близка. Но сейчас, когда война выглядит не просто злобным бредом, а реальностью, он понял, что это не просто кровь, это самоубийство с нашей стороны.

Это выступление показывает, что база антивоенных настроений значительно шире, чем многие думали. Стремление не допустить войну формирует казавшуюся вчера совершенно невозможной коалицию непримиримых врагов: либералов и почти фашистов, коммунистов и сторонников рынка. Нельзя не поблагодарить Владимира Владимировича (Путина - ред.) за такую фантастическую консолидацию.

Но вот непонятно, что теперь делать Кремлю. Ивашов выступает по десять раз на день на всех оппозиционных площадках - что левых, что правых. Не заметить не получится. Пока они молчат, как партизаны на допросе.

Но говорить-то придется. Можно объявить Ивашова выжившим из ума. Сказать, что надорвался в служении Родине. Но он не один. Объявить все офицерское собрание врагами и иностранными агентами тоже можно. Сталин вообще маршалов расстреливал. Но времена другие.

Понимаете, это тот самый слой, который Кремль, если и не считал, то объявлял своей опорой: ветераны, военные, участники всяческих войн освобождений от Праги в 68-м году и до Крыма в 2014-м. Конечно, Кремль что-нибудь придумает. Но это удар, который они давно не получали. И от которого скоро не оправятся. Они ведь могут и испугаться. Авторитарный режим может ссориться с кем угодно, но не с военными. Это отличная новость. Давно такой не было".

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