Какой ответ Байден пообещал Путину: главные тезисы разговора 10 13.02.2022, 10:37

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Россию ждут серьезные последствия.

В субботу, 12 февраля, президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за возможного вторжения РФ в Украину.

Американский лидер обсудил с Путиным наращивание Россией сил на границах с Украиной.

В сообщении пресс-службы Белого дома отмечается, что Байден дал четко понять Путину, что в случае масштабного вторжения России в Украину, США и союзники дадут решительный ответ и наложат на Россию "быстрые и серьезные" санкции.

Байден заявил, что "дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России".

Президент США в разговоре с Путиным подчеркнул, что если Россия продолжит вторжение в Украину, США и союзники быстро нанесут России серьезные убытки.

"Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", - отметил глава Белого дома.

Байден заявил, что в США готовы наращивать военную помощь Украине.

Президент США отметил, что в Штатах не видят существенных изменений в ситуации вокруг Украины.

Байден призвал Путина к деэскалации и дипломатическому решению конфликта.

Американский лидер подтвердил, что США и Россия сейчас конкуренты, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария по Украине.

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