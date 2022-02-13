Какой ответ Байден пообещал Путину: главные тезисы разговора

Какой ответ Байден пообещал Путину: главные тезисы разговора10
- 13.02.2022, 10:37
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Россию ждут серьезные последствия.
В субботу, 12 февраля, президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за возможного вторжения РФ в Украину.
Американский лидер обсудил с Путиным наращивание Россией сил на границах с Украиной.
В сообщении пресс-службы Белого дома отмечается, что Байден дал четко понять Путину, что в случае масштабного вторжения России в Украину, США и союзники дадут решительный ответ и наложат на Россию "быстрые и серьезные" санкции.
Байден заявил, что "дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет широкомасштабные человеческие страдания и ослабит авторитет России".
Президент США в разговоре с Путиным подчеркнул, что если Россия продолжит вторжение в Украину, США и союзники быстро нанесут России серьезные убытки.
"Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", - отметил глава Белого дома.
Байден заявил, что в США готовы наращивать военную помощь Украине.
Президент США отметил, что в Штатах не видят существенных изменений в ситуации вокруг Украины.
Байден призвал Путина к деэскалации и дипломатическому решению конфликта.
Американский лидер подтвердил, что США и Россия сейчас конкуренты, но должны делать все, чтобы избежать худшего сценария по Украине.