Алексей Протас стал третьей звездой матча с «Бельвиль Сенаторс» 13.02.2022, 10:41

Команда белорусского нападающего выиграла со счетом 4:5.

В матче АХЛ «Херши Беарз», за который выступает белорусский нападающий Алексей Протас, обыграли «Бельвиль Сенаторс» – 4:5, сообщает «Трибуна».

Протас набрал 2 (1+1) очка, нанеся 3 броска. Беларус стал третьей звездой матча.

В этом сезоне АХЛ Протас сыграл 10 матчей, в которых набрал 7 (2+5) баллов, с показателем полезности «0».

Power play goals are the name of the game today! In his second game back from Washington, Protas connects to put us in front. #HBH pic.twitter.com/b4VuPC28vV — Hershey Bears (@TheHersheyBears) February 13, 2022

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