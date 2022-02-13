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Алексей Протас стал третьей звездой матча с «Бельвиль Сенаторс»

  • 13.02.2022, 10:41
Алексей Протас стал третьей звездой матча с «Бельвиль Сенаторс»

Команда белорусского нападающего выиграла со счетом 4:5.

В матче АХЛ «Херши Беарз», за который выступает белорусский нападающий Алексей Протас, обыграли «Бельвиль Сенаторс» – 4:5, сообщает «Трибуна».

Протас набрал 2 (1+1) очка, нанеся 3 броска. Беларус стал третьей звездой матча.

В этом сезоне АХЛ Протас сыграл 10 матчей, в которых набрал 7 (2+5) баллов, с показателем полезности «0».

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