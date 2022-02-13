«Транзит происходит, но Бердымухамедов может сделать неожиданный шаг» 1 13.02.2022, 10:50

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Когда президент Туркменистана покинет пост?

Ровно 15 лет назад в Туркменистане состоялись президентские выборы, на которых, как утверждали власти, нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов набрал почти 90% голосов. Бердымухамедов пришел на смену Сапармурату Ниязову, при котором Туркменистан оказался в самом низу списка Индекса демократии, который составляет британская исследовательская компания Economist Group. Страна продолжила находиться на этом же месте и при новом президенте: исследователи считают, что уровень демократии в Туркменистане находится примерно на уровне Северной Кореи. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет и огромную власть имеют спецслужбы.

В пятницу, в 15-летнюю годовщину прихода к власти Бердымухамедова, в Туркменистане в онлайн-режиме открылось внеочередное заседание Халк Маслахаты – недавно созданного Народного совета. Как предполагают некоторые эксперты, на нем Бердымухамедов может анонсировать транзит власти в стране по "семейной линии". И даже выдвинуть своего сына на главный государственный пост – пост президента.

Глава туркменской службы Радио Свобода Фаррух Юсупов в разговоре с "Настоящим Временем" отметил, что дискуссии о скором транзите власти в Туркменистане продолжаются три года. И все это время Бердымухамедов почти неприкрыто готовил своего единственного сына к этой должности.

– Транзит власти в Туркменистане уже происходит, сегодня исполняется не только 15 лет с избрания президента Бердымухамедова на эту должность. Исполняется и ровно год с тех пор, как случился стремительный взлет политической карьеры сына президента Сердара, который является престолонаследником, ни для кого это не секрет. Ровно год назад, 11 февраля, он был назначен вице-премьером, то есть заместителем Бердымухамедова и по факту – также и премьер-министром.

Налицо признаки того, что транзит власти происходит. Но уже давно ожидается, что Бердымухамедов все-таки сделает какой-то решительный шаг и обозначит место своего сына в иерархии власти. Что он даст ему не вторую роль, а первую – которая будет равнозначной тому уровню, что он сам занимает.

Мы уже видим, что Бердымухамедова-младшего, когда он ездит по регионам, встречают как президента. Для него организовывают эти потемкинские деревни, показывают ему то, что показывали бы самому Бердымухамедову. Поэтому речь уже идет не о том, "если" эта передача власти произойдет. А о том, когда это будет сделано.

– В 2020 году после конституционной реформы и создания Народного совета многие говорили, что Бердымухамедов, возможно, готовит для себя место после ухода с поста президента. Какие конкретно функции имеет этот орган и может ли глава Халк Маслахаты влиять на президента или даже стоять выше президента?

– Надо отметить, что председатель Халк Маслахаты и есть сам президент. То есть в прямое нарушение статьи 73 Конституции Туркменистана Бердымухамедов сразу же после изменения Конституции, которая запрещает президенту занимать не то что председательствующую роль, но и быть членом Халк Маслахаты, избрался и стал председателем этого органа. То есть на сегодня президент Туркменистана является не только президентом, главой исполнительной власти, премьер-министром, но и главой законодательной власти в Туркменистане – то есть у него власть "3 в 1".

Сегодняшнюю внеочередную сессию Халк Маслахаты, высшей палаты парламента, они превратили в какой-то компот. Потому что первую часть сегодняшней сессии они назвали "расширенным заседанием правительства", расширенным заседанием кабинета министров – и в одном флаконе шло заседание исполнительной власти и законодательной власти. Устроили опять цирк с конями, и стало ясно, что эта внеочередная сессия сделана просто для галочки – для того, чтобы оформить, как они сказали, "программу развития страны" на следующие 30 лет. Они назвали эту программу "возрождением новой эпохи".

– Как вы думаете, есть ли какие-то причины, которые могут помешать завершению транзита власти от Бердымухамедова-старшего к младшему?

– Да, это обостряющаяся экономическая ситуация и рост недовольства населения в связи с этим.

Мы как раз таки вчера сообщили об очередном стихийном протесте, который произошел на рынке в очереди за хлебом: когда люди, стоявшие долго, начали громить витрины государственного магазина. И эта ситуация очень обеспокоила власть и правительство Бердымухамедова, особенно после казахских событий.

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