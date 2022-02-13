Медики назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови на месяцы

Медики назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови на месяцы2
- 13.02.2022, 11:21
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Во время исследования 110 пациентов разделили на две группы.
Главным для лечения диабета 2 типа является контроль уровня сахара в крови, который может вызвать множество серьезных осложнений. Исследование, опубликованное в Международном журнале медицинских исследований и наук о здоровье, показало, что золотой напиток может снизить средний уровень сахара в крови в течение нескольких месяцев. Об этом пишет Еxpress.
Изменение диеты может снизить высокий уровень сахара в крови и даже стабилизировать его в течение нескольких месяцев.
Данные, опубликованные в Международном журнале медицинских исследований и наук о здоровье, свидетельствуют о том, что употребление яблочного уксуса может оказывать сильное влияние на уровень сахара в крови.
Простое слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование было проведено на 110 подходящих пациентах с диабетом 2 типа, которые были отобраны и разделены на две группы.
Группе вмешательства давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев, в то время как другая группа получала плацебо.
Исследователи пришли к выводу, что яблочный уксус «при регулярном использовании эффективен в борьбе с диабетом».