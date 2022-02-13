В 30 км от украинской границы заметили крупное скопление ударных вертолетов РФ 17 13.02.2022, 11:25

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Весной 2014 года на этом месте происходило нечто подобное.

В Сети появились многочисленные видео, на которых показаны массовые передислокации вертолетов ВС РФ к границе с Украиной и нахождение российских винтокрылых машин в Беларуси. Об этом информируют мониторинговые ресурсы, отслеживающие воздушную обстановку и очевидцы, публикующие записанные ролики в социальных сетях, сообщает «Репортер».

На представленном ниже видео зафиксированы российские ударные вертолеты Ми-24 и Ка-52, летящие в Ярославской области в южном направлении.

На этом видео показан одновременный пролет 22 вертолетов Ми-24 и Ка-52 в Белгородской области.

«Как комаров. Жесть какая-то», – прокомментировал очевидец пролет вертолетов над своим домом.

В свою очередь, Telegram-канал «Записки охотника» обнаружил скопление в Белгороде (около 30 км от границы с Украиной) десятков боевых вертолётов армейской авиации и ВКС РФ, активность которых была замечена над центральной частью России.

«Примечательно, что во время событий весны 2014 года ровно на этом же месте также базировалась группировка ударных вертолетов», – уточняется в сообщении Telegram-канала «Записки охотника».

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