С часами на потолке: напротив Комсомольского озера в Минске продается удивительная квартира 15 13.02.2022, 11:35

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Как она выглядит?

В хорошем месте, рядом с Комсомольским озером, продается, как рассказывают в объявлении, настоящее произведение искусства. Речь идет о 4-комнатной квартире с ремонтом по дизайнерскому проекту. На квартиру обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск».

Эта яркая во всех смыслах квартира располагается на третьем этаже шестиэтажного дома по улице Нововиленской. Кирпичный многоквартирник появился тут в 2004 году. Кстати, несмотря на 6 этажей, в доме есть лифт.

Общая площадь выставленной на продажу квартиры — 117,4 «квадрата». При этом размер совмещенной кухни и гостиной составляет 63 «квадрата». Целая квартира в квартире! Также здесь есть спальня, комната для занятий спортом, гардеробная, два санузла.

В квартире можно заметить каменный римский портал, необычные светильники, дизайнерские столы, обилие изделий из стекла. Также обращают на себя внимание фантазийные потолки. На одном из них даже можно разглядеть часы.

Кухня и гостиная, как сообщается в объявлении, оформлены в разных стилистических решениях. Кухня − в скандинавском стиле, а гостиная − в стиле модерн. Здесь теплый пол, плитка и паркетная доска.

В главной ванной комнате − плитка и столешница из камня, импортная сантехника, душевая кабина, электрический водонагреватель, стиральная машина. Всего в квартире два санузла.

В спальной комнате имеется вместительный шкаф и гардероб. Из спальни можно попасть в небольшую комнату, которую можно использовать под кабинет либо детскую.

Во второй комнате расположился кожаный диван из итальянской кожи и вместительный шкаф во всю стену.

Отмечается, что у дома закрытая территория, охрана и шлагбаум.

Рядом с домом на Нововиленской есть все, что необходимо для комфортной жизни: детский сад № 256, школа № 37,магазины, Дворец детей и молодежи, Парк Победы, Комсомольское озеро, пляж и велодорожка.

Стоимость четырехкомнатной квартиры − 170 тысяч долларов (1448 − за метр).

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