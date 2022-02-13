Как Лукашенко превращается в Жириновского 12 13.02.2022, 12:01

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Зачем Кремлю понадобился еще один шут?

Вслед за Арменией высказыванием Лукашенко возмутились в Узбекистане. Речь о его словах о возможном присоединении этих стран, а также Туркменистана и Таджикистана к «Союзному государству».

О том, почему белорусский правитель не боится ссориться со своими немногочисленными союзниками и какими могут быть последствия у этой истории, «Филину» рассказал политический обозреватель Юрий Дракохруст.

Стоит ли ждать гневных заявлений из Ашхабада и Душанбе

— Думаю, что нет, по противоположным причинам. Таджикистан уж очень близок к России, очень зависим от нее. А что касается Туркменистана, то он, наоборот, далек от всего этого. Эта страна принципиально дистанцируется от любых интеграционных форм. Поэтому ей просто нет причин как-то реагировать на произошедшее, — говорит эксперт.

Почему Лукашенко ссорится со своими постсоветскими союзниками

Все участники этой истории прекрасно понимают суть происходящего: правитель Беларуси своими заявлениями хочет сделать приятное России, эксплуатируя российские комплексы.

— Помните, как Путин говорил о величайшей геополитической катастрофе — развале СССР? Вот, сейчас Лукашенко говорит: «А давайте, Владимир Владимирович, повернем эту катастрофу вспять». Наверное, он считает, что лучше сделать таким образом приятно, чем, условно говоря, отдавать «Беларуськалий», размещать военную базу на постоянной основе. Признавать «ДНР-ЛНР», лететь в Крым, в который, кстати, пока не торопится.

К слову, о «Беларуськалии». По мнению собеседника «Филина», своими заявлениями Лукашенко напоминает Москве о необходимости помочь ему. Та обещает, но с оговорками. В качестве примера эксперт приводит одну из недавних пресс-конференций Дмитрия Пескова, на которой тот подчеркнул, что вопрос помощи Беларуси в перевалке калийных удобрений достаточно сложный, есть аспекты.

— А раз есть сложности и аспекты, то и звучат слова о том, что наше «Союзное государство» будет прирастать армянами и узбеками.

Сигнал своим

Армения и Узбекистан, считает Юрий Дракохруст, расценили заявления из Минска как вмешательство во внутренние дела. Но их резкая отповедь может быть адресована не только официальному Минску.

Не исключено, что это сигнал и тем силам внутри этих стран, которые разделяют ценности и мечты Лукашенко. Лишнее напоминание о непреклонности курса, выбранного Арменией и Узбекистаном.

Подставил ли Минск Москву

Собеседник «Филина» не разделяет мнение о том, что неуклюжие приглашения присоединиться к союзу Беларуси и России оказывают Путину медвежью услугу:

— Тут я еще раз напомню слова о геополитической катастрофе. Это находится где-то глубоко в подкорке. Я не думаю, что Путин ежедневно думает над тем, как ему восстановить Советский Союз, вряд ли. Но ему приятны такие заявления. Тем более, что Лукашенко очень хитро сформулировал. Он ведь не сказал, что прямо завтра или послезавтра. Речь шла про пятнадцать лет, а через пятнадцать лет или шах, или ишак…

Не исключено, что публичные мечтания Лукашенко о восстановлении СССР — это не медвежья услуга, а как раз наоборот. Возможно, речь идет о тонкой и сложной игре:

— Поскольку Путин сейчас повышает напряженность, повышает ставки в диалоге с Западом, делает себя страшным, то и эти мечтания могут быть встроены в общую стратегию. Сам он не мечтает о восстановлении Советского Союза, говорит лишь о необходимости остановить НАТО. Но показывает, что у него есть такие люди, которые мечтают. Мол, вы думайте, что с этим делать.

Как Лукашенко превращается в Жириновского

Эксперт обращает внимание на новое амплуа белорусского правителя:

— Лукашенко мастер разговорного жанра. У него уже и войска скоро будут возле Ла-Манша. В своей союзной риторике он уже превращается в Жириновского.

Новое качество помогает Кремлю отводить от себя тень скандальных заявлений. Мол, есть у нас такой Лукашенко. Это его слова, такие у него мечты.

Иными словами, он становится мало отличимым от скандальных российских политиков, чьи высказывания, например, о «возвращении» Казахстана не ассоциируются в мире с официальной позицией Кремля, но вызывают локальные скандалы.

— Вспомним недавнюю встречу Макрона и Путина. — привел пример Дракохруст. — Президент Франции спросил о заявлениях Лукашенко о возвращении ядерного оружия. Мол, что это было? По словам Макрона, Путин его успокоил: «Это у нас такой Александр Григорьевич, у него такой жанр…»

Пригласят ли Лукашенко в Ереван

Политический обозреватель не исключает кратковременного похолодания в отношениях, которое может смениться потеплением: — Они отреагировали так, как от них требовала текущая ситуация. Вряд ли будет еще что-то.

Другое дело, если правитель Беларуси будет делать в таком ключе не разовые, а регулярные заявления, либо в нашем регионе кардинально изменится обстановка:

— Если начнутся боевые действия, вряд ли будет до визитов.

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