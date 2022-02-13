СМИ: Воздушное пространство Украины закроется 14 февраля

СМИ: Воздушное пространство Украины закроется 14 февраля5
- 13.02.2022, 12:26
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Некоторые рейсы уже отменены.
Британские страховщики разослали международным собственникам самолетов официальное предупреждение, что через 48 часов перестанет действовать необходимая для полетов страховка воздушных судов в Украине, сообщают СМИ со ссылкой на информацию народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
«Скорее всего с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено.
Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.
Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
Важно! Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже (!). Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно», — написал Алексей Гончаренко.
Стали появляться сообщения и об измененных рейсах. Например, ирландский лизингодатель запретил лайнеру украинской компании SkyUp заходить в воздушное пространство Украины. Самолет из Мадейры сел в Кишиневе.
Накануне голландская авиакомпания KLM приостановила полеты в Украину. Кроме того, авиаперевозчик прекратил все полеты над воздушным пространством Украины.
Ранее ряд стран объявил о рекомендациях покинуть Украину из-за опасений эскалации ситуации.