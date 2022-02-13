Стало известно, какой будет погода в Беларуси на следующей неделе 2 13.02.2022, 12:37

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Синоптики озвучили прогноз для Минска и областей.

В этом году февраль оказался на удивление теплым, особенно его вторая декада.

На предстоящей неделе лютых морозов не ожидается, погода порадует приятным «плюсом», будет больше походить на мартовскую.

Температура воздуха превысит показатели февраля на 7-9 градусов, но останется неустойчивой, передает телеканала ОНТ.

В целом на погоду окажут влияние области высокого атмосферного давления, которые станут поступать с юго-запада Европы.

Снег напомнит о себе во вторник, он пройдет по северо-западу. Во второй половине недели не обойдется без дождей и снега.

Брест

Сыро, ветрено, дождливо и пасмурно. Со среды и до конца недели не забываем о зонтах. В среднем 4-7 тепла в дневное время, по ночам – 0-2 градуса со знаком плюс.

Витебск

С начала недели облачно и без осадков, но со среды снег, мокрый снег. Высокая влажность, туман, гололедица на дорогах. По ночам – до минус 2 градусов, днем комфортнее – 1-3 градуса со знаком плюс.

Гомель

Переменная облачность, дожди, снег, мокрый снег к концу недели. Переменная облачность, до 3-4 тепла в дневное время, по ночам в среднем от минус 3 до плюс 2 градусов.

Гродно

С середины недели зарядят дожди, облачно, пасмурно, туманы и гололедица на дорогах. Воздух прогреется до 4-6 градусов днем. По ночам еще «минус» – от 2 мороза до 1 градуса тепла.

Могилев

Со второй половины недели снег, облачно, сыро, туманы и гололедица. В среднем в дневные часы воздух прогреется до 1-4 градусов тепла, ночью – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Минск

Переменная облачность, туманы и гололедица на дорогах. Среда-пятница – дожди, в выходные пройдет снег, мокрый снег. Температура воздуха сохранится на отметке от минус 2 до плюс 2 градусов в ночное время, днем – 2-3 тепла.

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