Генералы против Кремля: кто возглавит антипутинскую коалицию в РФ 4 Максим Михайленко, «Деловая столица»

13.02.2022, 12:47

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Леонид Ивашов уловил важный тренд в российском обществе и власти.

Генералу Ивашову в этом году исполнится 79 лет, но он вовсе не выжил из ума, как о том можно было подумать, ознакомившись с заявлением "Общероссийского офицерского собрания". Прославившийся в ходе "броска на Приштину" в 1999 году генерал-полковник – тогда он руководил международным управлением Минобороны, и отметим, что Путин уже был влиятелен – резко осудил волюнтаристскую политику бессрочного правителя России в отношении Украины. Вскоре, на страницах "Независимой газеты" Ивашова поддержал и экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ полковник Ходаренок.

Что же, простите, сдохло в лесу? Или это аварийная расконсервация агента, завербованного "одной из западных спецслужб" в той же Югославии? По-видимому, все и проще, и сложнее. Ивашов давно в отставке, лицо неофициальное (хотя тут вспоминается сентенция Фагота-Коровьева о динамике официальности того или иного лица), в эфиры приглашается ради имитации плюрализма, а также напускает на себя загадочность, как многие ветераны, скажем, украинской политики. В основном, впрочем, Леонид Григорьевич часто обнаруживается в ротации довольно маргинальных каналов, к которым, правда, уже давно нельзя отнести тот же "Царьград". На первые кнопки пускать его не так уж и безопасно. Тем более, что к Путину Ивашов испытывает вполне понятную неприязнь военного, пусть и дипломата-бюрократа, к шмыгающему за спиной особисту, составляющему доносы в Третье управление.

Но, в отличие от утратившего адекватность на почве борьбы с евреями и многолетнего заключения полковника Квачкова, который пытался убить Анатолия Чубайса из арбалета, или старого черносотенца Мухина, способного разглядеть семитскую клинопись даже в соборе Василия Блаженного – Ивашов занял нишу относительно приличного "патриота-державника". Да только вот "правый" он советский, а не русский.

В принципе, это легко объяснить – родился Ивашов в Чуйской долине, а семья частично принадлежала к советской литературной богеме. Однако очевидно, что, несмотря на пресмыкательство Путина перед собственным префектом преториума Рамзаном Кадыровым, исторический процесс в РФ ползет к перезагрузке и развитию национализма собственно русского (московского, великоросского). Прошлые попытки, правда, не были успешными.

Судьба собственно русского национализма у нас малоизвестна, а она в некотором смысле трагична. Русским националистам не давали развернуться то немцы Романовы (притом что Николай Вторый время от времени цеплял на лацкан значок "Союза русского народа" и подмигивал погромщикам), то большевики, а при Ельцине и Путине националистов (в советское и раннее постсоветское время они приняли форму писателей-деревенщиков, затем общества "Память") только поддразнивали с меркантильными целями.

В последний раз на полную катушку националистов всех мастей – русских, советских, малороссийских – Путин использовал на Донбассе, отчего ряды их сильно поредели. Можно увидеть, что крайне маргинальными стали "Русские марши", комическим был конец "Движения против нелегальной иммиграции" — переругались кураторы, а вожди обвинили друг друга в реализации коварных еврейских замыслов (лидер ДПНИ Белов-Поткин до сих пор находится в тюрьме). Постарели и поскучнели прочие лидеры помельче, кто-то сбежал в Украину и другие европейские страны, многие предпочли осетрину с хреном в федеральных структурах, и если малолеток еще можно развести на "Новое величие", то кровавых гиркинских проделок вроде "Русского образа" уже не повторить. Поэтому, кстати, и остался беглокомандующий не у дел, копит на зубы в коммерческой структуре и наотрез отказывается ехать на новую войну с украинцами. Что внезапно сближает актерствующего белогвардейца с советским генералом и полковником с белорусской фамилией.

В то же время красно-коричневым надо спасать свою паству, необходимо утвердить право собственности на культ попытки переворота 1993 года (когда лидер РНЕ Баркашов выступал на одной трибуне с чеченцем Хасбулатовым). Им важно как-то диверсифицировать свое отношение к Путину и его политике, не дожидаясь маразма – как Зюганов, аппарата искусственного дыхания – как Жириновский или выпиливания из собственной партии – как Миронов.

Большую часть этого электората сегодня контролирует Путин, меньшую – разного рода красно-коричневые. Официальное нападение на Украину разрушит этот слой – он растечется между Путиным, Навальным и зоологическими ненавистниками украинцев и Запада, а что останется советским генералам? Как писал по схожему поводу Владимир Маяковский, "одним бублик – другим дырка от бублика, это и есть демократическая республика".

В истории России уже был похожий эпизод. Черносотенцы-то, в итоге, поворотились против царя-батюшки, говоря образно потому, что у этого немчика никак не отрастала окладистая густопсовая борода, с которой в порывах негодования летели бы в лицо "разночинцам, студентам и евреям" остатки щей. Побирался при гетманском дворе молдавский дворянин Пуришкевич, растекался елеем в обращениях к Временному правительству попик Восторгов, и не поскакал на Дон в ряды белого воинства военврач Дубровин. Слиняли ревнители древнего благочестия, как будто их и не было, остались в памяти только какие-то нелепые дуэли с депутатами-евреями.

Так сегодня происходит и в путинской России, какой бы жуткой карикатурой на позднюю империю Романовых она бы ни была. Для многих социальных страт пришло время определяться, а к высоким должностям пробились ловкачи без "советских предрассудков" и с мощным зарядом ксенофобии, одичание и голод в провинциях выбрасывает в Москву и армию все новые "контингенты" искателей места под солнцем. На фоне грядущего даже Путин может показаться предсказуемым старичком, гораздым разве что тянуть, что плохо лежит да кобениться перед европейцами. Тренд тревожных и потенциально грозных изменений и уловил Леонид Ивашов. Да только они начнутся в любом случае – полезет ли Путин на Украину, или, наоборот, откатится.

Когда в "Обитаемом острове" Стругацких страна Неизвестных Отцов напала на Хонти, в столице совершенно независимо от этого уже готовился переворот. Сама же война была необходима для перебрасывания ответственности и устранения политических конкурентов. В схватке бульдогов под ковром сегодня больше шансов победить у сделавшей карьеру при Путине "молодежи", чем у советских генералов, помнящих "царя" мальчиком на побегушках у питерских воров.

Максим Михайленко, «Деловая столица»

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