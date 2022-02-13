Куда вырулят цены в Беларуси? Артем Кирейшин, «Белорусы и рынок»

13.02.2022, 13:05

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Инфляционный поезд набирает разгон.

В январе Белстат зафиксировал ускорение инфляции в Беларуси. За месяц индекс потребительских цен вырос на 1,5%, а за год – на 10,4%. Такая ситуация привела к тому, что многие товары и продукты значительно прибавили в стоимости.

Итоги года

По итогам 2021 года инфляция в Беларуси составила 9,97%. Если сравнивать эту цифру с показателями стран-соседей, то не все так плохо. К примеру, инфляция в Украине зафиксирована на уровне 10%, в Литве она составила 10,6%. Рост цен в Латвии по итогам 2021 года составил 7,9%, в России – 8,4%, в Польше – 8,6%.

Но на общем фоне европейских государств, Беларусь оказалась в конце рейтинга. Выше, чем в Беларуси (9,97%), инфляция была зафиксирована только в Украине (10%), Литве (10,6%), Эстонии (12,2%), Молдове (13,94%) и Турции (36,08%).

При этом следует учитывать, что плановый показатель по инфляции в Беларуси на 2021 года был установлен на уровне 5%. По факту оказалось почти в два раза больше – 9,97%.

Нацбанк на фоне санкций

На 2022 год перед Национальным банком и правительством поставлена задача снизить прирост потребительских цен до 6%. Реализация данной стратегии была подтверждена на расширенном заседании правления Нацбанка, которое состоялось 20 января 2022 года.

Позже, 31 января, председатель правления Национального банка Павел Каллаур также отметил, что цель по инфляции остается прежней – около 6%. По его прогнозам, в I квартале текущего года инфляция в Беларуси выйдет на своеобразное плато.

«Будут какие-то незначительные отклонения от того уровня, который мы имеем сейчас. К ним надо относиться спокойно, поскольку меры, принимаемые и мировыми центральными банками, и нами, правительством, работают с определенным лагом. Есть убежденность, что волатильность, которая будет в первом квартале, сменится устойчивым трендом по снижению инфляции и достижением цели к концу года по выходу на запланированный уровень инфляции в 6%», – пояснил Каллаур.

Глава Нацбанка подчеркнул, что снижения инфляции к концу года ожидают практически все мировые центральные банки, и есть основания полагать, что общими усилиями Нацбанку удастся обеспечить запланированный на конец года уровень инфляции.

Таким образом Нацбанк пока не спешит срывать инфляционный стоп-кран и резко останавливать разогнавшийся ценовой поезд. Судя по всему, «скорость» будут сбавлять постепенно, надеясь, что к концу пути (года) она стабилизируется на нужной отметке.

Регулятор продолжает придерживаться планового прогноза и о его корректировке пока не сообщалось. В то же время страны-соседи Беларуси задумались о пересмотре плановых показателей. А некоторые уже это сделали. Например, Российская Федерация.

Банк России в пятницу, 11 февраля, повысил прогноз по инфляции до 5-6% по итогам года. В октябре 2021 года Центробанк РФ прогнозировал инфляцию на уровне 4-4,5%. По новому прогнозу, к целевому показателю в 4% годовая инфляция в России вернется только к середине 2023 года.

Такая корректировка со стороны Банка России стала отражением реального восприятия экономического развития страны. Годовая инфляция в Российской Федерации в январе 2022 года увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года).

В Беларуси инфляция тоже ускорилась. Индекс потребительских цен в нашей стране в январе вырос на 1,5% в сравнении с декабрем и на 10,4% в сравнении с январем 2021 года, сообщает Национальный статистический комитет. Но пока Нацбанк придерживается планового показателя в 6% на конец 2022 года, хотя сам регулятор отмечал, что нынешний год будет сложным для экономики Беларуси. В том числе и из-за санкций.

«Возможное усиление санкционного давления, в том числе в адрес предприятий-экспортеров, может привести к сужению у них возможностей осуществлять сделки с иностранными компаниями. Все это может оказать негативное влияние на деловую активность в связи с сокращением как экспорта производимой продукции, так и импорта сырья и комплектующих. В таких условиях финансовое состояние некоторых предприятий может ухудшиться, что может привести к осложнению самостоятельного обслуживания долговых обязательств», – говорил зампред правления НБРБ Дмитрий Калечиц в январе.

Именно санкции Запада могут стать тем самым барьером, который не позволит скорректировать инфляцию в пределах прогноза и выйти на уровень 6%. Кроме того, не стоит забывать об остановке калийного транзита через территорию Литовской Республики и о решении Эстонии расширить санкционные меры в отношении белорусских нефтепродуктов.

Вдобавок к этому, компания «Укртатнафта» заявила о готовности полностью удовлетворить спрос на отечественном рынке бензина на фоне прекращения поставок из Литвы и возможного прекращения поставок из Беларуси. Не радует также и тот факт, что, стремительно набиравший обороты в 2021 году товарный экспорт Беларуси, резко просел в декабре. А значит, в страну поступило меньше валюты.

Следует отметить, что прогнозы международных банков тоже далеки от оптимизма и расходятся с плановыми показателями Нацбанка Беларуси. Например, Всемирный банк предсказывает сокращение белорусского ВВП на 2,8%, а Евразийский банк развития ожидает, что в Беларуси рост потребительских цен в I квартале 2022 года будет находиться на отметке около 10%, а инфляция по итогам 2022 года составит 7,4%.

Рост цен

Пока Нацбанк занимается реализацией денежно-кредитной политики и предпринимает меры по замедлению инфляции, цены по-прежнему продолжают расти.

Драйвером роста цен по республике в январе 2022 года стали продовольственные товары. Согласно данным Белстата, рост потребительских цен на продтовары за первый месяц года составил 2%. В годовом выражении индекс потребительских цен на продовольственные товары увеличился на 12%.

Особенно сильно в январе подорожали овощи и фрукты. В целом овощи стали дороже на 13,25%, фрукты – на 6,66%. Так, свежая белокочанная капуста подорожала на 19,38%, помидоры – на 16,26%, бананы – на 15,08%, чеснок – на 14,21%, сладкий перец – на 14,04%, виноград – на 12,04%, морковь – на 12%, свекла – на 9,71%, огурцы – на 7,37%, груши – 6,62%, картофель – на 6,13%.

В ценовом выражении ситуация выглядит следующим образом: капуста белокочанная подорожала в январе по сравнению с декабрем на 0,37 руб., помидоры – на 0,86 руб., бананы – на 0,51 руб., гречка – на 0,38 руб., свинина бескостная – на 0,32 руб.

При этом ценовая разбежка по регионам иногда бывает довольно существенной. Например, вот так выглядели средние цены в январе на белокочанную капусту (за кило) в республике, областях и в Минске:

Республика Беларусь – 2,19 руб.,

Брестская область – 2,32 руб.,

Витебская область – 1,95 руб.,

Гомельская область – 2,33 руб.,

Гродненская область – 1,75 руб.,

Минск – 2,37 руб.,

Минская область – 2,27 руб.,

Могилевская область – 1,98 руб.

А вот такими были цены по регионам на сладкий перец:

Республика Беларусь – 8,86 руб.,

Брестская область – 8,47 руб.,

Витебская область – 8,44 руб.,

Гомельская область – 8,21 руб.,

Гродненская область – 8,56 руб.,

Минск – 9,77 руб.,

Минская область – 8,89 руб.,

Могилевская область – 8,49 руб.

Ранее обеспокоенность по поводу увеличения стоимости продуктов питания выражала Федерация профсоюзов Беларуси, отмечая, что рост цен на продукты порой опережает рост зарплат.

Совмин принял постановление от 24 января 2022 года №36 «О регулировании цен на плодоовощную продукцию». Согласно постановлению, определен перечень продукции, производимой и реализуемой на территории Беларуси, цены на которую будут регулироваться правительством.

В перечень вошли свежий картофель, свежая капуста белокочанная, свежая морковь столовая, свежая свекла столовая, свежий лук репчатый и свежие яблоки. Также были установлены предельные максимальные отпускные и розничные цены на такую продукцию, в том числе из стабфондов, с января по май 2022 года.

В свою очередь, премьер-министр Роман Головченко в начале февраля заявил, что на внутреннем рынке Беларуси достаточно овощей и дефицита нет. Через несколько дней правительство ввело ограничения на вывоз из страны отдельных товаров. В их число попали лук, белокочанная капуста и яблоки. Их вывоз возможен только по разовой лицензии МАРТ.

В четверг, 10 февраля, МАРТ пообещал продолжить жесткие меры по сдерживанию цен. «Мы также будем принимать меры жесткого ценового регулирования на те товарные группы, которые покажут стремительный рост в цене. Например, как это было с овощами», – заявил глава МАРТ Алексей Богданов.

«Мы постараемся вместе со всеми заинтересованными ведомствами максимально насытить внутренний рынок отечественной продукцией. Будем увеличивать ее долю. Это позволит сдержать инфляцию, поскольку мы сами ее произвели, она априори дешевле и не так разогревает рынок», – добавил Богданов.

Таким образом, в ближайшее время ситуация с ценами на отечественном рынке будет во многом зависеть от эффективности действий различных ведомств (Минэкономики, МАРТ). Кроме того, не менее значимым будет то, какие меры примет Национальный банк по замедлению инфляции: сорвет инфляционный стоп-кран или же продолжит плавное торможение.

Однако учитывая, что Нацбанк ожидает замедления инфляции лишь во второй половине текущего года, можно предположить, что цены продолжат рост. Возможно, темпы роста замедлятся, но до полной стабилизации рынка, судя по всему, еще далеко. К тому же есть факторы, которые лишают экономику Беларуси стабильного развития. Прежде всего, это западные санкции и необходимость быстрой переориентации калийного транзита.

Артем Кирейшин, «Белорусы и рынок»

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