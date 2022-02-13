Reuters: Сотрудники миссии ОБСЕ уезжают с Донбасса 2 13.02.2022, 13:15

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Очевидцы сообщили об отбытии миссии.

Cотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине начали покидать Донецк, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По его словам, шесть автомобилей пересекают линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда Александровка (пригород Донецка) в глубь Украины.

Помимо Донецка, наблюдатели ОБСЕ также работают в Луганске. В ОБСЕ не ответили на запрос Reuters.

Последние несколько недель ситуация в регионе предельно напряжена ввиду опасений Киева и стран Запада, что Россия нападет на Украину. Американские и немецкие СМИ со ссылкой на разведку и военных США сообщили, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля.

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