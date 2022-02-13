Белорусы готовятся защищать Украину с оружием в руках 3 13.02.2022, 13:43

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В Киеве прошли тренировки.

Белорусские добровольцы с опытом войны на стороне Украины провели обучение для белорусов, живущих в Киеве и готовых защищать страну в случае полномасштабной агрессии со стороны России.

Об этом со ссылкой на телеграм-каналы сообщает издание apostrophe.ua.

На тренировках добровольцы прошлись по таким базовым вопросам, как сборка/разборка автомата, основные виды амуниции, оказание первой медицинской помощи.

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