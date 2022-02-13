Трансфер власти в газовом «эмирате» Телеграм-канал «Сито Сократа»

13.02.2022, 13:50

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Аркадаг не вечен, а дыма без огня не бывает.

Утром 11 февраля лидер нации, президент независимого нейтрального Туркменистана, Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в здание парламента, чтоб прочесть очередную речь о том, как под его неусыпным и креативным руководством страна «продвигается к новым высотам созидания и прогресса». На заседании Халк Маслахаты (верхней палаты) Милли Генгеша (двухпалатного парламента), которую Бердымухамедов собственно и возглавляет, он определил приоритетные задачи для туркмен на ближайшие 30 лет. Также были рассмотрены «другие актуальные вопросы государственной жизни по обеспечению дальнейшего процветания родной Отчизны». Спич аркадага был во многом посвящен вопросу прихода нового поколения во власть, ведь слово «молодежь» было упомянуто им 85 раз! И это совсем неспроста. Основной тезис намечаемой генеральной линии: «выдвижение молодых руководителей, способных взять на себя ответственность за судьбу Родины и народа». Но, конечно, молодые правящие элиты будут идти не вслепую, ведь им путь озарил высокий образец любви к Родине, своему народу, политик новой формации, всенародный лидер Бердымухамедов. Уже на следующий день появился указ о назначении досрочных президентских выборов на 12 марта, т.е. на внезапную предвыборную гонку отвели ровно месяц.

Причин для реализации экстренного трансфера власти у Бердымухамедова накопилось немало. Он достаточно давно думает о данном процессе, ведь его приход к власти в 2006 году после смерти Туркменбаши-Ниязова прошел в условиях интриг, а в текущих обстоятельствах это может иметь очень большие риски. Внутренняя оппозиция в стране придушена, но над Центральной Азией веют ветры перемен. Кыргызстан за последние полтора десятилетия пережил три революции. В Узбекистане Каримов сошел в могилу и не успел назначить преемника из числа членов своей семьи. А вот в Казахстане трансфер сначала развивался гладко, но потом вышел из-под контроля елбасы, и привел к очень позорному уходу автократа Назарбаева в политическое небытие. Хотя преемник рассматривался как надежный, но вмешательство России помогло свергнуть клан Назарбаева.

В общем, от греха подальше после реформы парламента 2020-2021 годов в «духе исконных национальных традиций народовластия, завещанных славными предками», Бердымухамедов закрепил за собой контроль над верхней палатой, и решил вводить в крупную игру своего единственного законного сына Сердара. Ему он хочет передать в наследство пост президента, при этом помогая ему в государственных делах, находясь на второй по значимости должности в республике. Следует отметить, что за последние пять лет Сердар прошел путь от депутата до вице-премьер-министра, но он нигде не усиживался в кресле более года. Иными словами его политический опыт тепличный, шапочный, и как бы он правил страной самостоятельно трудно спрогнозировать. Похоже, что в ходе «предвыборной гонки» Сердару будут приписывать отличную генетику и лидерские способности, и конечно нарисуют народную поддержку на уровне свыше 90% на фоне других выдвиженцев правящей Демократической партии.

Трансферный блицкриг Бердымухамедов задумал еще и из-за китайского фактора. Страна уже давно не в орбите влияния России, которая в данный момент находится в изнурительном мереньи потенциалов со странами Запада. Ашхабад тесно взаимодействует с Пекином. А там осенью ХХ съезд КПК, и пока трудно понять какие решения там будут приняты, и что это сулит китайским соседям, а потому пока все стабильно нужно закрывать вопрос престолонаследования. Также аркадаг не вечен, и со здоровьем у него могут быть проблемы. Слухи о его отходе к Аллаху ходили еще летом 2019 года, но оказались сильно преувеличенными. Но дыма без огня ведь не бывает. А посему нужно успеть уладить «монархические» дела в газовом «эмирате».

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