Биатлонистка, бойкотировавшая провластное письмо, показала лучшую скорость в гонке преследования на Олимпиаде 13.02.2022, 13:56

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Анна Сола стартовала 26-й в гонке, а завершила ее на 4-й позиции.

Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучшую скорость в гонке преследования на дистанции в 10 км на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Трибуна».

Белоруска стартовала 26-й в гонке, завершив ее на 4-й позиции.

Вторую скорость по дистанции показала Тириль Экхов, которая выиграла бронзу, Ивона Фиалкова показала 3-ю скорость.

Ирина Лещенко (Кривко) показала 8-ю скорость, Динара Алимбекова – 17-ю.

Напомним, Анна Сола — единственная белорусская биатлонистка, которая бойкотировала провластное письмо спортсменов.

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