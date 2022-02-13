Биатлонистка, бойкотировавшая провластное письмо, показала лучшую скорость в гонке преследования на Олимпиаде
- 13.02.2022, 13:56
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Анна Сола стартовала 26-й в гонке, а завершила ее на 4-й позиции.
Белорусская биатлонистка Анна Сола показала лучшую скорость в гонке преследования на дистанции в 10 км на Олимпийских играх в Пекине, сообщает «Трибуна».
Белоруска стартовала 26-й в гонке, завершив ее на 4-й позиции.
Вторую скорость по дистанции показала Тириль Экхов, которая выиграла бронзу, Ивона Фиалкова показала 3-ю скорость.
Ирина Лещенко (Кривко) показала 8-ю скорость, Динара Алимбекова – 17-ю.
Напомним, Анна Сола — единственная белорусская биатлонистка, которая бойкотировала провластное письмо спортсменов.