Посол РФ в Швеции грязно выругался 13.02.2022, 14:03

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Достойный ученик Лаврова.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил в интервью местной газете Aftonbladet, что России «насрать» на санкции Запада. Издание вынесло эту фразу в заголовок материала.

«Извините за язык — но мы срали на санкции Запада», — сказал дипломат. Он добавил, что ограничения позволили России стать более самодостаточной и увеличить экспорт. «У нас нет итальянских или швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам», — добавил он.

Он также выступил против возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО, обвинив Североатлантический альянс в «обострении» ситуации.

«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали, если бы Швеция вступила в НАТО. Мы бы уважали такое шведское решение. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — самая большая угроза для России», — заявил Татаринцев.

Кроме того, он сказал о необходимости военных контактов между Россией и Швецией для избежания напряженности. В качестве примера он привел ситуацию, возникшую из-за прохода российских десантных кораблей через Балтийское море в январе. «Если бы у Швеции был контакт с российскими военными, Стокгольм мог бы позвонить и спросить, что там делают корабли. Потом им сказали, что это часть обычного технического осмотра. Тогда тревога бы никогда не возникла», — считает посол.

Татаринцев также заявил, что Россия хочет получить комментарий по российским требованиям гарантий безопасности.

В конце января Bloomberg сообщил о близости США и Евросоюза к согласованию санкций против России на случай вторжения в Украину. По данным агентства, эти меры касаются российского госдолга, ключевых секторов экономики, чиновников и близких к российскому руководству компаний.

The Bell со ссылкой на источники писало, что правительство России провело ряд совещаний по результатам испытаний, проведенных в рамках подготовки к новым санкциям. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — сказал один из собеседников издания о готовности к возможным ограничениям.

Напомним, что в 2015 году нецензурно выругался на публике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Реплика «Дебилы, б..дь!» была произнесена Лавровым 11 августа 2015 года в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, и затем получила широкое освещение в СМИ, превратившись в мем.

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