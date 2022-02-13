Медики назвали ежедневную дозу кофе, способную увеличить продолжительность жизни 3 13.02.2022, 14:20

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Наблюдения продолжались в течение десяти лет.

Ученые из Университета королевы Марии считают, что употребление двух-трех чашек кофе в день значительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Выпивая до трех чашек кофе в день, вы увеличиваете продолжительность своей жизни. Это было доказано наблюдениями, которые продолжались в течение десяти лет, пишет cursorinfo.co.il.

К такому выводу пришли британские ученые из Университета королевы Марии. У тех, кто регулярно пьет кофе, вероятность ранней смерти оказалась на 12% ниже. Они также на 20 процентов реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт. Однако эксперты доказали, что польза после приема кофе наблюдается только при употреблении «свежемолотого напитка», а не растворимой «версии».

Однако употребление более трех чашек в день не приносит организму никакой пользы, как показали наблюдения, проведенные почти полумиллионом людей.

Хотя кофе невероятно популярен, наблюдения ученых в прошлом всегда были противоречивы в вопросе о том, полезен или вреден кофе.

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