Министерство инфраструктуры: Небо над Украиной остается открытым 2 13.02.2022, 14:49

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В ведомстве опровергли информация о закрытии воздушного пространства.

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что небо над Украиной остается открытым. Сейчас работают над тем, чтобы предотвратить риски для авиаперевозчиков, которые могут возникнуть в связи с возможным продолжением военного вторжения РФ в Украину, сообщает nv.ua.

«Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось», — отмечается в заявлении Министерства, обнародованном после рабочего совещания по ситуации на рынке авиаперевозок, прошедшем в воскресенье, 13 февраля.

Совещание прошло при участии руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП Украэрорух, ГП МА Борисполь и украинских авиакомпаний.

«По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений», — сообщили в Министерстве.

В ведомстве отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования.

«Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка», - отметили в Мининфраструктуры.

Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

«Рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого Правительство, Офис Президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы», — прокомментировал ситуацию Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Ранее нардеп от ЕС Алексей Гончаренко сообщил, что, скорее всего, с 16:00 понедельника, 14 февраля, воздушное движение в Украине будет приостановлено. Как объяснил Гончаренко, это связано с тем, что одна из крупнейших страховых британских компаний завтра с 14:00 по Лондону. (16:00 по Киеву) прекращает страховку гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины.

После этого в Министерстве инфраструктуры собрались на совещание, чтобы обсудить ситуацию с отменой авиарейсов в украинские города.

В воскресенье, 13 февраля, рейс украинской авиакомпании SkyUp с острова Мадейра в Киев совершил посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине. Лизингодатель авиакомпании SkyUp – резидент Ирландии – сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины.

12 февраля нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Украину.

На фоне угрозы российского вторжения уже 39 стран мира призвали граждан покинуть Украину и отменить свои путешествия в страну. Ряд стран также объявил о сокращении своих диппредставительств в Украине, перенесении их в западные города страны или эвакуации части персонала или семей дипломатов.

Западные СМИ и иностранные разведки сообщают о высоком риске дальнейшего российского вторжения в Украину на фоне того, как Россия с конца октября 2021 года стянула более чем 130-тысячную армию к украинским границам.

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