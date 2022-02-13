«Ник и Майк»: Суицидник Лукашенко может выдернуть чеку 4 13.02.2022, 14:55

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Узурпатор известен своим неадекватным поведением.

Все готовы к войне, и все готово. Пока еще идут телефонные переговоры с Кремлем, но уже называются конкретные даты вторжения - 15-16 февраля 2022 года, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Киев всех успокаивает, но готовит эвакуационные планы и проверяет бомбоубежища. Призывает не поддаваться панике и не сообщает о увеличившемся количестве «пограничных инцидентов». Уверяет, что войны не будет, но готовит территориальную оборону.

Кремль говорит о том, что не хочет войны, но эвакуирует своих дипломатов «в ответ на эвакуацию дипломатов западных стран».

Кремль и Минск в ответ на запросы о количестве войск, занятых в «учениях», представляют отписки, что все в рамках документов, принятых в ОБСЕ.

Запад говорит, что не будет воевать за Украину, но введет адовые санкции против России и примкнувшего к ней синепалого, если будет хоть какая-то помощь в агрессии. Даже если это будет всего лишь предоставление территории.

Наши командировки в различные столицы, в том числе в Киев, Москву и ряд европейских столиц, показывают, что действительно к войне готовы все.

Спички сейчас в Кремле и немного в непредсказуемом Минске. И если в ситуации с Кремлем ситуация более или менее прозрачная - выбор между «позорной деэскалацией» и «военной авантюрой без победителя», то с Минском все намного сложнее.

Выбор между движением на свалку истории и тем, чтобы в эту самую историю войти хоть как, может привести к тому, что чека будет все-таки выдернута. В конце концов, попытки суицида были и раньше. А тут такие неприятные новости, напоминающие о конечности человеческой жизни. То лидеры российских партий в больнице, то Бердымухаммедов запускает транзит в боязни обойти всех в гонке на лафетах.

Самое время белорусским спортсменам вместо покаянных видео последовать примеру украинского коллеги на Олимпиаде и сказать свое громкое «Нет войне!». И российские могут и должны присоединиться к этой кампании.

Жизни людей намного важнее, чем секунды и сантиметры.

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