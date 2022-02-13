«ГАИ за вами наблюдает, но вы этого не видите» 7 13.02.2022, 15:25

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Как происходит негласный контроль на белорусских дорогах.

Этот автомобиль в потоке ничем не выделяется, и только очень внимательный водитель заметит неладное. Речь о негласном патрулировании, в которое мы отправились вместе с инспекторами специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения Минской области, пишет abw.by. Получилось почти как в известном фильме: "Ты инспектора ГАИ видишь?" – "Нет". – "А он есть".

"Заметить сложно, только если рассмотреть форму"

Слово "специальное" намекает на то, что функции этого подразделения отличаются от обычных.

"Наша основная задача – обеспечение безопасности дорожного движения и организация беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения, – объясняют инспекторы. – Лишь когда выполнение этой функции не требуется в какой-то период времени (смены), мы занимаемся выявлением правонарушений. Упор делаем на тяжкие, но и остальным случаям внимание тоже уделяем. Сегодня, например, одна из задач – выявление людей, торгующих вдоль дорог "незамерзайкой". На первый взгляд кажется, что они безобидны, однако для безопасности дорожного движения, особенно в период плохой видимости дороги, они представляют проблему".

Инспекторы передвигаются на обычном автомобиле без спецсигналов и раскраски, поэтому у некоторых водителей-нарушителей возникает резонный вопрос: а так можно? Сотрудники ГАИ отвечают положительно, поскольку такая форма контроля регламентирована соответствующими приказами.

"Заметить нас в потоке сложно, только если внимательный водитель или пешеход через салон автомобиля рассмотрит форму. Да, все-таки мы в обмундировании. И еще автомобиль оборудован стробоскопами за радиаторной решеткой, а также звуковой и световой сигнализацией – ее можно заметить в задней части салона патрульного авто. Если мы фиксируем нарушение в потоке, то можем включить и то и другое. При необходимости, конечно же", – уточняют инспекторы.

"И то и другое" не заставило себя долго ждать – девушка-водитель в соседнем ряду активно общалась по телефону за рулем. Ей подали сигнал, автомобиль остановился на обочине. Короткая беседа закончилась для водителя устным предупреждением:

"Говорит, что ребенок болеет, врачу нужно было срочно позвонить – такое оправдание. Проверить это, конечно, затруднительно. Главное, что мы отреагировали и отреагировала водитель – перестала нарушать".

"Водитель знает, что так нельзя ездить, но все равно ездит"

Про торгующих "незамерзайкой" вдоль дорог отдельный разговор. Мало того что жидкость неизвестного происхождения с непонятными свойствами, так еще и люди стоят на обочине оживленных трасс, выставив пирамиды из канистр. На таких продавцов инспекторы составляют протоколы по ст.18.29 КоАП.

Статья 18.29. Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения

Повреждение, загрязнение либо загромождение автомобильной дороги, полосы отвода, железнодорожного переезда, другого дорожного сооружения или технического средства регулирования дорожного движения, а равно погрузка и выгрузка груза на проезжей части – влекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

"Сегодня торгующих "незамерзайкой" не видно, – резюмирует инспектор и подмечает, что это итог работы в предыдущие дни. – Саму жидкость в основном откуда-то из России возят. Нарушители рассказывали, что за 4 рубля покупают канистру, по 7-8 продают. Только вот что продают и с каким химическим составом, они сами не знают. Не нужно лишний раз повторять, что использование в автомобиле таких сомнительных жидкостей весьма опасно".

Пока инспекторы рассказывают о продавцах "незамерзайки", обнаружен еще один нарушитель. С ним тоже провели беседу.

"На автомобиле сзади установлены шторки. Водитель знает, что с ними нельзя ездить, но все равно ездит. Вынес ему предупреждение, и если его с этими шторками в течение года снова остановят, получит штраф".

Сотрудники ГАИ говорят, что обращают внимание и на автомобили с тонировкой:

"К ответственности привлекаем, а иногда выносим предписания, в которых обязуем водителей устранить нарушение – снять тонировку. В предписании указывается срок, в него нужно уложиться и сообщить в ГАИ об исполнении предписания. Не выполнил или не успел – штраф до 20 базовых величин (ст.24.1 КоАП. – Прим. редакции). И это касается не только тонировки, но и других нарушений, когда на автомобиль устанавливают то, что Правилами запрещено".

Во время движения инспекторы проверяют "номера" автомобилей в потоке – для этого в планшете есть вся нужная информация. Таким способом и "бесправников" выявляют, и автомобили без техосмотра или страховки.

"Из салона преследуемой машины что-то выбросили"

В конце нашего выезда задали несколько вопросов инспектору спецподразделения.

– Расскажите о личном отношении к негласному контролю. Не кажется ли вам, что такая деятельность должна быть открытой и гласной?

– Вот смотрите: когда на патрульном авто работаешь со всеми его атрибутами, то водители предупреждают друг друга, фарами моргают или прочее. Не считаю, что это может водителей дисциплинировать, потому что проехал мимо – и дальше нарушаешь. А вот негласное патрулирование заставляет, на мой взгляд, нарушителей одуматься, ведь они после привлечения к ответственности уже знают и понимают прекрасно, что инспектор может быть где-то рядом, хотя его и не видно. Поэтому, думаю, после встречи с инспекторами во время негласного контроля они считают, что лучше не нарушать. Чем не профилактика и дисциплинирование водителей?

– Слышали, что есть такое понятие, как смешанный контроль. Это как?

– Два автомобиля работают во взаимодействии. Допустим, "гражданский", назовем его так, и со спецраскраской и всеми иными атрибутами ГАИ. Например, я, находясь в "обычном" авто, выявил нарушителя скоростного режима и передал эту информацию своим коллегам, которые работают на спецмашине дальше по дороге. Нарушителя останавливают через километр-другой и привлекают к ответственности. Это сочетание негласного и гласного контроля.

– Законодательство предельно строго относится к водителям, привлекаемым по "пьяной" статье. В прошлом году штрафы были ужесточены. Стало ли таких водителей меньше?

– Не считаю. Они как были, так и остались, огромные штрафы не повлияли, хотя, может, только пока. Надеюсь, со временем водители начнут понимать, что за это грозит. Штрафы за управление в пьяном виде и должны быть большими. Как иначе заставить пьяных не садиться за руль?

– А что с техосмотром? Как повлияла отвязка транспортного налога?

– Стало, на мой взгляд, меньше нарушителей без техосмотра. Вспомните, какие очереди на станциях диагностики были. Многие все-таки ТО прошли.

– Есть ли что-то особенно запомнившееся в вашей работе?

– В январе этого года работал с напарником в составе патруля, один из автомобилей привлек наше внимание. Подал сигнал об остановке, после чего из салона преследуемой машины со стороны пассажира что-то выбросили. Напарника высадил охранять это место, а сам продолжил преследование. Нарушитель остановился в итоге, в салоне у него пассажир. Как выяснилось, из машины выкинули сверток с наркотиками, более килограмма, причем особо опасного психотропного вещества. Вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанных.

Наш вердикт

Оставляем экипаж спецподразделения нести службу дальше, смена продолжается без нас. Мы же подведем итоги.

Самым популярным нарушением во время проверки ГАИ были непристегнутые ремни безопасности. Лишь один водитель-нарушитель получил штраф (полбазовой величины), остальные – предупреждения, как устные, так и письменные с освобождением от административной ответственности.

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