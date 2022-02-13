Минобороны Британии: На Западе ощутим запах Мюнхена 9 13.02.2022, 15:34

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Европа снова пытается «умиротворить Гитлера»?

Министр обороны Британии Бен Уоллес сравнил дипломатические усилия с целью предотвратить российское вторжение в Украину с политикой примирения Адольфа Гитлера, сообщает "Европейская правда".

По мнению министра, который на этой неделе посетил Москву, "вероятнее всего" Владимир Путин отдаст приказ о нападении, несмотря на согласованные усилия, направленные на предотвращение войны.

Уоллес сказал, что в воздухе чувствуется "дыхание Мюнхена", ссылаясь на соглашение, которое позволяло Германии аннексию Судетов в 1938 году, но не смогло предотвратить Вторую мировую войну.

"Возможно, он (Путин) просто заглушит свои танки, и мы все уйдем домой, но от некоторого на Западе в воздухе чувствуется запах Мюнхена", – добавил он.

Источник объяснил, что Уоллес озабочен тем, что если Путин нанесет удар, "то вся дипломатия окажется фикцией".

Между тем, министр Северной Ирландии Брендон Льюис заявил, что Запад должен осознать, что Россия может "действовать очень быстро", несмотря на постоянные дипломатические усилия по предотвращению вторжения в Украину.

Перед Второй мировой войной "было много дипломатических усилий, люди думали, что есть прогресс, но это не так", – сказал Льюис в воскресенье. Соединенное Королевство надеется на "дипломатический результат", но "может произойти что-то гораздо более трагическое", озабочен он.

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