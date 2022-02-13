«В тюрьме должны сидеть палачи, а не философы» 2 13.02.2022, 15:45

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Хунта боится мыслей и непокорности.

Владимир Мацкевич 10-й день голодает в тюрьме у хунты. Пока на его требования не обращают внимания и философ готов перейти к следующему этапу - сухой голодовке, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Это единственные акт и форма протеста, которые остались у мужественного человека, задержанного хунтой без каких-либо оснований.

Мы далеко не всегда соглашались в оценках с Владимиром. Иногда считали, что его идеи вносят сумятицу и разобщение. Но сегодня своим актом протеста он объединяет всех.

Хунта боится мыслей и непокорности. Поэтому мы поддерживаем любые акции солидарности с Владимиром Мацкевичем: вот Познань, скоро будет Варшава. Призываем активизироваться диаспоры и в других городах.

Это очередной способ обратить внимание на то, что важно. Массу невинно задержанных хунтой белорусов и условия их содержания.

В тюрьме должны сидеть палачи и их пособники, а не философы.

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