«В тюрьме должны сидеть палачи, а не философы»2
- 13.02.2022, 15:45
- 3,134
Хунта боится мыслей и непокорности.
Владимир Мацкевич 10-й день голодает в тюрьме у хунты. Пока на его требования не обращают внимания и философ готов перейти к следующему этапу - сухой голодовке, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Это единственные акт и форма протеста, которые остались у мужественного человека, задержанного хунтой без каких-либо оснований.
Мы далеко не всегда соглашались в оценках с Владимиром. Иногда считали, что его идеи вносят сумятицу и разобщение. Но сегодня своим актом протеста он объединяет всех.
Хунта боится мыслей и непокорности. Поэтому мы поддерживаем любые акции солидарности с Владимиром Мацкевичем: вот Познань, скоро будет Варшава. Призываем активизироваться диаспоры и в других городах.
Это очередной способ обратить внимание на то, что важно. Массу невинно задержанных хунтой белорусов и условия их содержания.
В тюрьме должны сидеть палачи и их пособники, а не философы.