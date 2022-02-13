Диетолог назвала способы борьбы с нехваткой витаминов 1 13.02.2022, 16:14

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Есть продукты, которые спасут организм от авитаминоза.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Лента.ру» в воскресенье, 13 февраля, рассказала о рационе для борьбы с авитаминозом.

При недостаточном количестве солнечного света, неправильном питании или постковидном сидроме организм может уставать. Для борьбы со слабостью и плохим настроением необходим витамин С, отмечает Соломатина. В зимнее время года лучше употреблять замороженные фрукты, так как те, что лежат в магазине, не содержат полезных веществ.

По словам врача, полезен и витамин D, уменьшающий степень хандры и улучшающий иммунитет и состояние зубов.

«Достоверно известно, что у 80 с лишним процентов людей снижен витамин D — нет солнышка, рыбу мы дикую не едим, в лучшем случае аквакультура. Решит эту проблему баночка печени трески пару раз в неделю. <...> Он есть и в яичном желтке, и в молочных продуктах. Если не можем есть морепродукты, тогда покупаем в аптеке витамин D», — рассказала диетолог.

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