CIT сообщает о переброске российской военной техники ближе к границе с Украиной 4 13.02.2022, 16:36

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Ситуация накаляется.

Россия продолжает перебрасывать военную технику ближе к границе с Украиной. Это утверждает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, изучившая опубликованные в соцсетях в последние дни видео, сообщает "Радио Свобода".

В частности, утверждается, что к границе с полигона под Воронежем выдвинулись части 1-й гвардейской танковой армии. Как сообщалось ранее, в декабре техника этой армии прибыла на полигон Погоново к югу от Воронежа. На нескольких видео, опубликованных в соцсетях в последние дни, военная техника этой армии замечена на станциях в Белгородской области. CIT отмечает, что речь идет не только о технике, которая ранее находилась под Воронежем, но и о дополнительной технике, прибывшей из-под Москвы.

As the US warns of an impending Russian offensive into Ukraine, elements of yet another Russian army are moving dangerously close to the border.



This time, it's the 1st Guards Tank Army — and it's moving in more reinforcements from its home bases, too. pic.twitter.com/8XNdPyJJuy — CIT (en) (@CITeam_en) February 13, 2022

На других видео эксперты CIT также заметили передислокацию военных из Смоленской на юг Брянской области – также к границе с Украиной.

Ранее в Брянской области была замечена и техника 76-й воздушно-десантной дивизии из Пскова – одной из основных ударных сил российской армии.

Переброска техники по российской территории происходит на фоне масштабных военных учений в Беларуси с участием российских военных и техники, а также начавшихся сегодня военно-морских учений в Черном море с участием нескольких больших десантных кораблей.

Представители властей США, со ссылкой на данные разведки, в последние дни заявляют о том, что Россия практически завершила сосредоточение своих ударных частей у границ с Украиной, и широкомасштабное вторжение в эту страну, которого опасаются на Западе, может начаться "в любой момент". По оценкам, общая численность российских войск у украинских границ превышает 120 тысяч. Издание Spiegel и ряд британских СМИ утверждали, со ссылкой на данные разведки, что вторжение может начаться уже 16 февраля. Официальный Вашингтон точных дат не называл. В Белом доме и Госдепартаменте заявляют, что по-прежнему верят в возможность убедить Россию избрать путь дипломатии. В то же время США настоятельно рекомендуют своим гражданам покинуть Украину.

В России отрицают планы вторжения, утверждают, что российские войска имеют право перемещаться по своей территории, и обвиняют саму Украину в подготовке провокации или же наступления в Донбассе.

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