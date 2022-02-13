Дарья Домрачева, ваш выход 5 Максим Березинский

13.02.2022, 16:42

5,122

Максим Березинский

Как спортсмены могут остановить войну для Беларуси.

Время нынче такое, что не устаешь охреневать. А когда устаешь охреневать, то начинаешь ########.

Военная риторика несется из каждого утюга. Позабыты все, что говорилось 75 лет – «никогда больше» и «мирное небо». Называются даты, сливаются фото, несутся эшелоны.

Украинский спортсмен поднял самодельный плакат в Пекине – No war. Следом высказалась вся сборная. МОК не вздумал наказывать.

Даже в людоедской России нашлись люди, которые выступают против войны. Самое яркое выступление было у генерала Леонида Ивашова, который в свое время захватывал аэропорт в Приштине. То есть совсем не либерал, и в НАТО всегда видел исключительно врага.

В Беларуси – молчок. Если раньше языки хотя бы иногда показывались из задниц, то теперь – полная тишина. Не находится ни одного голоса разума, который стал бы против фракция сумасшедших во главе с Азаренком и сказал бы четкое нет войне.

Это прискорбно. Это показывает деформацию белорусского общества.

Молчат и спортсмены. Да, в августе-2020 наряду с отважными и свободными представителями спорта были и те, кто старался не высказываться, отмалчивался или по каким-то причинам даже решил поддержать Лукашенко.

Раскол продолжается до сих пор. Кто-то посылает Алимбековой проклятья, кто-то пытается поддержать, кто-то не может понять, что делать. Конца и края этой вакханалии пока не видно. Это разлом, который только предстоит преодолеть.

Но сейчас мы на пороге еще гораздо более страшных событий. И если для чего-то спортсмены нарабатывали репутацию, то настал, возможно, самый важный момент вашей жизни. В олимпийской хартии говорится не только про физическую силу, но и про силу духа. Как там вам говорили министры и чиновники? Спорт – это тоже дипломатия.

Герасименя высказалась четко и однозначно.

Но другой стороне война тоже не нужна. Правда, Максим Недосеков? Или ты готов брать в руки ружье?

Дарья Домрачева, Екатерина Карстен, Сергей Мартынов, Максим Мирный, Сергей Рутенко, Наталья Цилинская, Андрей Мезин и даже Александр Глеб, вы были отличными спортсменами. Вы сражались с лучшими из лучших. Вы никогда не сдавались заранее и старались использовать свой шанс до конца. Возможно, настал именно такой момент, но только не в игре, не в плей-офф, а в настоящей жизни.

Скажите, что вы против войны. Вы же понимаете, что никто Беларусь не атакует и не собирается захватывать. Значит, это автоматически не наша война.

Если страшно говорить прямо, будьте хитрее. В качестве примера можно вспомнить письмо Ильи Эренбурга Иосифу Сталину в 1953 году, который пытался остановить еврейский погром.

План-конспект такого заявления может быть состоять из трех частей. В первой признаться Лукашенко в любви, во второй – во всем обвинить Запад, а в третьей обозначить, что война уж точно не нужна никому в Беларуси. Ни-ко-му.

Дарья, у вас в Беларуси родители, брат. Вы и сами наверняка еще хотели при случае наведаться в свой красивый дом на берегу моря.

Наталья, у вас четверо красивых детишек. Разве такую стабильность вы хотели для них?

Сейчас любые здравые голоса еще могут быть услышанными. Сейчас – еще не поздно.

Пропагандисты могут нести свою чушь, как радостно они отправят своих детей воевать. Но кто из вас готов отправить своих детей на войну, у которой нет целей? После первых цинковых гробов взвоют даже бесстрашные члены избирательных комиссий.

И мы, и вы читали про войну в книжках. И нам, и вам про нее рассказывали ветераны и учителя. Слова про мирных людей есть в гимне, под которым вы поднимались на олимпийский пьедестал. У нас могут быть разные взгляды, но мы, кажется, все еще люди. Вспомните про это. И скажите два простых слова.

Нет войне.

Максим Березинский, «Трибуна»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».