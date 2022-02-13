Речицкий завод для российских «консервов» 1 Артем Черников

13.02.2022, 16:56

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Как так случилось, что белорусские предприятия стали укрытием для путинских танков?

Из таких примеров — «Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод», который специализировался на выпуске таких продуктов, как фурфурол, паркет дубовый, дрожжи кормовые, белок кормовой, экстракт дубильный дубовый. Эти продукты приносили прибыль еще Советскому Союзу, а грамотное руководство могло бы дать рабочие места гражданам Речицы и теперь.

«Там стены с крышами и ангары большие сохранились, — сообщили жители Речицы. — Туда загнали российскую технику. Ее много».

Местные жители раньше постоянно ходили на территорию заброшенного завода, брали там металл, чтобы сдавать как лом. А теперь — по периметру оцепление военными и пройти на территорию больше нельзя.

Несмотря на то, что Речица не была заявлена как место проведения совместных учений, по словам жителей, оккупанты разместились и на заброшенном заводе «Ритм», который когда-то был градообразующим предприятием города Речица, но теперь носит звание самой масштабной «заброшки» города. «Ритм» выпускал 26 наименований продукции, которая применялась как в бытовой технике, так и для космического корабля «Буран».

Чуть позже, в начале нулевых, его признали банкротом. Спустя десятилетие завод был преобразован в СП «Катех-Полесье» и получил серьёзные инвестиции от гражданина Ирана Рамина Мансуриана, являвшимся тогда фактически директором предприятия.

На завод возлагались большие надежды. Уже в 2010 году должен был начаться выпуск ПВХ для кабельной продукции, ПВХ для производства медпрепаратов, производство эмальпровода. И в перспективе — строительство цеха по производству алюминиевой катанки. Ввод нового производства позволил бы полностью прекратить в Беларусь импорт аналогичной продукции, дать значительные поступления в бюджет, трудоустроить несколько сот человек. На заводе предполагалось даже организовать сборочное производство внедорожников «Дефендер».

Рыночная экономика строга к нерадивым хозяйственникам, но, как это обычно бывает, больше всего от нее страдают простые работяги, которым приходится своими деньгами расплачиваться за просчеты собственников и нанятых ими менеджеров.

Наполеоновские планы управленцев так и остались на бумаге. В таком ритме завод проработал несколько лет, но так и не вышел на необходимые объемы производства и выпуск продукции сошел на нет. Рабочие, не дождавшись сокращений, уволились самостоятельно. Однако долги и невыплаченные зарплаты они так и не получили. В итоге в 2017 году собрание акционеров решило ликвидировать компанию. Люди потеряли рабочие места и крышу над головой. Общежитие, принадлежавшее предприятию, перешло в руки инвесторов, которые не заключали с ними дополнительное соглашение, в то время как старый бессрочный договор никто не расторгал. В итоге частники вынуждали жителей покинуть общежитие отключением света и водоснабжения.

Теперь на территории и этого производства жители Речицы видят российскую военную технику. Так случилось, что некогда успешные заводы, приносившие огромную прибыль, стали местом для игры в прятки оккупационным войскам.

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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