Биатлонист Смольский финишировал во втором десятке в гонке преследования 1 13.02.2022, 17:09

Сборная Беларуси по-прежнему с одной медалью на Олимпиаде.

Француз Кантен Фийон Майе выиграл пасьют ОИ-2022, белорус Антон Смольский финишировал 14-м, пишет "Прессбол".

Смольский уходил на дистанцию десятым — согласно занятому месту в спринте. От третьего места белоруса отделяли на старте 34 секунды. На первой стрельбе Антон не закрыл одну мишень. Впрочем, почти все соперники промахивались в сложных погодных условиях.

На втором огневом рубеже Смольский также допустил одну ошибку и был 11-м в минуте 50 секундах позади лидера. Белорус очень долго стрелял на первой стойке и не закрыл три мишени. На заключительном огневом рубеже Антон промахнулся еще раз и в итоге занял 14-е место (1+1+3+1).

13.02. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1 (2). К.Фийон Майе (Франция) 39.07,5 (0-0-0-0)

2 (3). Т.Бо (Норвегия) +28,6 (1-0-0-0)

3 (11). Э.Латыпов (ОКР) +35,3 (0-0-0-1)

4 (14). Л.Хофер (Италия) +51.1 (0-0-0-0)

5 (1). Й.Бо (Норвегия) +2.13,7 (0-2-3-2)

6 (17). Р.Рес (Германия) +2.30,2 (0-0-1-0)

7 (24). С.Дестье (Франция) +2.47,2 (2-0-0-1)

8 (5). С.Самуэльссон (Швеция) +3.02,7 (1-2-2-0)

9 (9). Э.Жаклен (Франция) +3.06,2 (2-3-0-1)

10 (46). Ф.Ляйтнер (Австрия) +3.08,8 (0-1-0-0)

…14 (10). А.СМОЛЬСКИЙ +3.40,7 (1-1-3-1)

…45 (57). Н.ЛОБАСТОВ +6.34,5 (3-0-1-2)

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