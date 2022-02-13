Готово ли эго Путина всем рискнуть? Орест Сохар

13.02.2022, 17:43

1,742

США ломают голову над этим.

Начну со спойлера: многие считают, что только Путин знает, начнет ли он войну против Украины, и если да – то когда именно. Но правда жизни в том, что в этом случае финальное решение не за ним, а за США и лидерами Старого света.

Сначала ответ на ключевой вопрос – почему Путин стянул войска на границу с Украиной. Ответ очень прост: страх – это единственное, чем Россия может привлечь внимание Запада. В то время, когда США, Западная Европа, Япония и Китай уже за пол шага до создания киберчеловека с совершенным искусственным интеллектом, когда эти страны приближаются к разработке компьютера, способного онлайн следить за состоянием здоровья каждого обычного гражданина и самостоятельно корректировать лечение, в это время РФ эксплуатирует технологии 60-70-х годов прошлого века, когда советская оборонка была в периоде зенита. Маск совершенствует автопилот для своей Tesla, а по российским дорогам ездят УАЗы-"буханки" из поколения 60-х, до сих пор массово выходящие из конвейера, не претерпев практически никаких технологических изменений. Даже в Украине можно сегодня приобрести этот автошедевр времен холодной войны, который стоит... 15 тыс. дол. 15 к баксов, Карл.

Сравните интеллектуальные, финансовые, научные потенциалы РФ и ее потенциальных оппонентов. Я здесь даже не буду вспоминать о Сколково, путинском ответе "Силиконовой долине", создание которого завершилось только коррупционными скандалами. Единственным серьезным ресурсом этой страны есть только энергоносители, благодаря которым российский бюджет получает знаменитые и "газовые", и "нефтедоллары". Но через 50 лет ценность этих ресурсов сведется к минимуму (бензином будут заправляться разве что российские "буханки", а нефть с газом еще будет частично использовать химическая промышленность), тогда как весь мир перейдет на восстановительные виды горючего.

Уже сейчас очевидно, что через 50 лет армии тех же США и Китая будут противостоять друг другу какими-то футуристическими вооружениями, описать которые не способны даже фантасты, поскольку инженерная мысль в мире опережает фантазию писателей. И вот что на этом рынке интеллекта способна представить Россия? У ядерного государства, каковой является РФ, на сегодня есть только один конкурентный товар – это страх, экспорт опасности. Путин привык к тому, что стоит ему вывести войска на границу с Украиной, как ему сразу звонили по телефону президенты Обама или Трамп, пытаясь снять международное напряжение. Но с Байденом все пошло не так…

Здесь мы, собственно, снова возвращаемся к "боевым бурятам" на границе с Украиной. Желая что-то "решить" с Белым домом, Кремль начал подтягивать войска к нашим границам, ожидая, что "дядюшка Сэм позвонит", спеша договариваться. Но "дядюшка" не спешит идти на уступки… Чем на это может ответить Путин: он подтягивает новые войска и нагоняет еще больше страха. С другой стороны – далее дипломатический игнор…

Де-факто США провоцируют Россию на обострение ситуации, чтобы весь мир увидел, что Кремль блефует, он не способен бросить вызов сильнейшим государствам мира. Поэтому Белым дом все активнее привлекает Кремль на трясину мнимой агрессивности, понимая, что рано или поздно вся армада Путина увязнет по шею в грязи. Лучше, чтобы это произошло еще до инвазии в Украину… Но могут быть и другие сценарии, не такие оптимистичные для нас. Как любят повторять американцы, они готовы к любым ситуациям.

Скорее всего, Путин способен идентифицировать ожидаемые риски, но других фишек, кроме увеличившегося количества "боевых бурят" на "учениях", у него нет: если единственный твой козырь – запугивать мир, то российский президент в этой ситуации может реагировать на холодную позицию Байдена единственным способом – это увеличивать градус напряжения.

Путин способен напасть на Украину. Но, в отличие от 2014 года, он знает и осознает риски. Поэтому россияне постоянно повторяют, что не собираются вторгаться в Украину и хотят переговоров, на что американцы отвечают нежеланием обсуждать сформулированные Кремлем абсурдные гарантии безопасности РФ. Более того, военная разведка США постоянно троллит Россию, сливая в прессу тайные путинские стратегии, демонстрируя, насколько "протекает" безопасность нашего воинственного соседа.

Перефразируя народную мудрость, если в военной заднице вода не держится, то плохой из нее воин.

Я действительно верю, что у Кремля есть 150 сценариев оккупации Украины: начиная от аннексии юго-востока страны и заканчивая захватом центральной части государства и даже западной.

Но есть одно "но": у каждой затеи есть своя цена. Путин стремится выглядеть воином, а не самоубийцей. Одно дело, звенеть гусеницами танков вдоль границ соседней страны, совсем другое – начать вторжение в эту страну и превратить РФ в государство-парию, что-то вроде Северной Кореи, закрытой полуфеодальной страны, с одной стороны – с безграничными полномочиями императора, с другой – бедной и отсталой. Повторюсь, что Путин уже понимает цену новой войны против Украины и начнет ее только в случае, когда (по его мнению) ему будет нечего терять. То есть, пока у него будет надежда о чем-то договориться с США, пока с ним разговаривает Байден, войны не должно быть.

Все деньги российских коррумпированных политиков, олигархов и лично Путина лежат в пределах досягаемости спецслужб США. Большинство чувствительных к России рынков сбыта зависят от США. Нужные для РФ технологии и рынки заимствований – аналогично… Вот не похоже на то, что путинское болезненное эго готово всем рискнуть.

Говорю откровенно, что читаю американские медиа, активно делящиеся планами, датами, деталями стратегий захвата Украины войсками РФ, и признаюсь, что все эти сведения эмоционально влияют и на меня. Но пока писался этот текст, Байден позвонил Путину… они все еще общаются… Вопрос лишь в том, найдет ли Белый дом правильную конфигурацию, которая позволит Кремлю корректно для Путина выйти из этой геополитической тряси, не сдав при этом интересы Украины. Верю, что США ломают голову над этим…

Орест Сохар, "Обозреватель"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».